عودة مهرجان Lviv BookForum أكبر مهرجان للكتاب في أوكرانيا أعلن مهرجان الكتاب الأوكراني Lviv BookForum عن استعداده لبدء فعالياته الشهر المقبل بالتعاون مع مهرجان «هاي» البريطاني للأدب والفنون، على أن تشهد الفعاليات هذا العام حضورا قويا لمجموعة من مشاهير الأدباء على غرار الروائي التنزاني عبدالرازق جرنة الحائز على نوبل في الأدب العام الماضي، والكاتبة الكندية مارجرت آتوود، والتركية إليف شفق وغيرهم.

عودة مهرجان Lviv BookForum أكبر مهرجان للكتاب في أوكرانيا

لقاءات وندوات حية

ويعد مهرجان Lviv BookForum أكبر مهرجان للكتاب في أوكرانيا، وستشمل فعالياته هذا العام لقاءات وندوات حية على أرض الواقع بالإضافة إلى فاعليات عبر الإنترنت في الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر، وأعلن القائمون على مهرجان «هاي» الأدبي أنهم سيقومون ببث جميع أحداث المهرجان الأوكراني الـ 15 مجانا عبر الإنترنت، كما أوضحوا أن المهرجان سيقوم برعاية عدد من الأحداث الثقافية التي ستضع في الاعتبار وجود جمهور دولي عبر الإنترنت.

وقالت المديرة الدولية لمهرجان «هاى»، كريستينا فوينتيس لاروش، إن برنامج المهرجان هذا العام مليء بالموضوعات المتنوعة، وأضافت: «يشكل برنامج المهرجان هذا العام تحديا لأولئك الذين يحدون من حرية التعبير والتبادل المتسامح للأفكار، كما يمثل حافزا للتغيير العالمي في سُبل التواصل».

ويتضمن البرنامج عدة لقاءات أدبية تجمع بين مجموعة من الكُتاب والمؤلفين من أوكرانيا وخارجها؛ مثل: لقاء بين«آتوود» وعالم النفس الأوكراني يورى بروخاسكو، ولقاء آخر بين الكاتبة التركية إليف شفق والروائية الأوكرانية كاترينا كاليتكو​​.

كما سيضم البرنامج ندوة أدبية للحائز على نوبل في الأدب «جرنة» مع المؤرخة الأوكرانية أولينا ستيازكينا والناشطة المكسيكية ليديا كاتشو للحديث عن حقبة ما بعد الاستعمار، بالإضافة إلى عدة ندوات أدبية أخرى ستشمل جراح الأعصاب هنري مارش والمحاميان والناشطان لاريسا دينيسينكو وفيليب ساندز.

وقال «جايمان» إن المضي قدما في المهرجان في هذا الوقت كان «عملا ينم عن الشجاعة ويسمح للكُتاب من كل أنحاء العالم بالتضامن مع الكُتاب والقراء في أوكرانيا».

وقال «مارش»، الذى يتردد على أوكرانيا كثيرا بحكم عمله حيث يعمل مع زملائه في جراحة الأعصاب هناك منذ 30 عاما، إن الحدث كان «تعبيرا رائعا عن حقيقة أن أوكرانيا هى بالفعل جزء من أوروبا، تاريخيا وثقافيا».

وقالت أمينة منتدى الكتاب والصحفية الأوكرانية، صوفيا تشيلياك، إن البرنامج ليس سوى مساحة للكُتاب والقراء لطرح الأسئلة ورواية قصصهم، وأضافت أن جميع الموضوعات والنقاشات ستتسم بحرية التعبير في مواجهة الشر الذى يسعى لتكميم الأفواه كما وصفته.

وسيتم بث جميع الأحداث مجانا عبر الإنترنت، مع توافر ترجمة باللغة الأوكرانية والإنجليزية مباشرة، وستتم إضافة الترجمة الإسبانية بعد الحدث.

وقالت فوينتيس لاروش: «سنجلب أوكرانيا إلى العالم من خلال بث فعاليات المهرجان عبر الإنترنت، وسنتمكن من الوصول لحجم جمهور أوسع، مع تسهيل تبادل الأفكار الجديدة مع جميع الأطياف المشاركة».

كما تعد الشراكة بين مهرجان هاى الأدبي وLviv BookForum جزءا من الموسم الثقافي البريطاني / الأوكراني ، الذى يدعمه المجلس الثقافي البريطاني والمعهد الأوكراني .

ويمكن مشاهدة البرنامج كاملا على موقع مهرجان «هاي»، حيث سيتم أيضا بث جميع فعاليات المهرجان.

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