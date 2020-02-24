غداً ثاني حلقات المرحلة الثانية من برنامج "شاعر المليون"

تنطلق مساء غدٍ الثلاثاء من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبى، ثانى حلقات المرحلة الثانية من برنامج "شاعر المليون" في موسمه التاسع، والذى تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبى، في إطار استراتيجيتها الثقافية الهادفة لصون التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشعر العربى.

وسيشارك في الحلقة ستة شعراء من أربع دول عربية، وهم: أحمد بن جدعان العازمي من الكويت، وبرزان السحيم الشمري من العراق، وحمود خلف القحطانى وخالد القصيرى الجهنى وزايد عايض الرويس من السعودية، ومبارك بالعود العامرى من الإمارات، حيث سيقدمون روائعهم الشعرية أمام أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من الدكتور غسان الحسن، والشاعر حمد السعيد، وسلطان العميمى.

وكانت الحلقة السابقة قد شهدت تأهل عبد المجيد سعود الغيدانى للمرحلة القادمة وبقرار لجنة التحكيم بنتيجة 48/50، فيما سيعلن الإعلاميان حسين العامري وأسمهان النقبى أسماء المتأهلين بداية الحلقة العاشرة (ثاني حلقات المرحلة الثانية).

حيث يتنافس على ذلك من خلال تصويت الجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص لبرنامج شاعر المليون، كل من: أحمد عايد البلوى وعناد الشيباني من السعودية، ومحمد الشريقى من سوريا، ومزيد بن جعدان الوسمى من الكويت، وناصر بن خميس الغيلاني من سلطنة عُمان.

يُذكر أن عدد الحلقات المباشرة لبرنامج شاعر المليون 16 حلقة، ويتم تقسيمها لمراحل عدة، حيث يتم في المرحلة الأولى مشاركة 48 شاعراً ضمن ثمانى أمسيات يشارك في كل منها 6 شعراء، ويتأهل منهم 3 شعراء بقرار اللجنة وتصويت الجمهور، وصولاً إلى المرحلة الثانية والتى تتضمن أربع حلقات، يشارك في كل منها أيضاً ستة شعراء ليتأهل في نهايتها 12 شاعراً، والمرحلة الثالثة تضم 12 شاعراً يتم تقسيمهم على أمسيتين، يتأهل فى نهاية كل منهما 3 شعراء.

أما المرحلة الرابعة (الأمسية نصف النهائية)، فيقدم الشعراء قصائدهم أمام لجنة التحكيم، ويتم إعطاؤهم درجات من 30 % دون استبعاد أى من المتسابقين، ومن ثم ينتقلون إلى مرحلة التصويت التي تستمر لمدة أسبوع ولها نسبة 40 %، وفى المرحلة الخامسة (الأمسية النهائية)، يعود الشعراء الستة ليقدموا قصائدهم أمام لجنة التحكيم التي تمنحهم درجات من 30 %.

ومع ختام الأمسية الأخيرة يتم جمع درجات لجنة التحكيم التراكمية لآخر أمسيتين بمجموع (60 %)، بالإضافة إلى نسبة تصويت الجمهور (40 %)، ليتم ترتيب الفائزين بالمسابقة من المركز الأول إلى السادس.