أعلنت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية فى أبوظبى، عن فتح باب الترشح والتسجيل لبرنامج "شاعر المليون" بموسمه التاسع 2019-2020 وذلك حتى 7 سبتمبر 2019 المقبل.

وفي هذا الإطار قال عيسى سيف المزروعى، نائب رئيس اللجنة أن برنامج "شاعر المليون" يواصل مسيرة نجاحه عاماً بعد آخر، مؤكداً على الجهد الكبير لإمارة أبوظبى فى الارتقاء بالشعر النبطي والأدب العربى عموماً، من خلال إبراز دور العاصمة ورؤيتها في احتضان الشعروالترويج للمنجز الثقافى، والسعى الدؤوب للمحافظة على تراث وأصالة التقاليد الإماراتية.

وأضاف عيسى المزروعى، أن "شاعر المليون" ساهم بشكل كبير فى ترسيخ الأصالة وقيم الجمال والإبداع والتميز فى مسيرة الشعر النبطى بفضل الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى يولى اهتماماً كبيراً لكافة البرامج التى تهدف إلى صون التراث العربى والمحافظة عليه.

وأشار المزروعى، إلى أن جميع المبادرات والبرامج التى تقوم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بتنفيذها تمثل جزءاً لا يتجزأ من خُطتها للارتقاء بالشعر والأدب والثقافة والتراث، إيماناً بأهمية الحفاظ على الهوية والتراث الإماراتى بما يحمله هذا التراث من رسالة حضارية إنسانية إلى بقية شعوب العالم.

من جانبه، أفاد سلطان العميمي مدير أكاديمية الشعر فى اللجنة بأن المترشح يجب أن يسجل في البرنامج من خلال الموقع الرسمى للبرنامجwww.millionspoet.ae، وبناءً على جميع البيانات المسجلة من قبله سيتم تسجيله بشكل رسمي في البرنامج من خلال رقم التسجيل الصادر، وفي حال وجد أي تعديل في البيانات أو المستندات المرسلة يجب أن يتم إرسالها على البريد الإلكترونى التالى Mp9@dctabudhabi.ae...

كما أوضح العميمى، أن هنالك 5 شروط أساسية للترشح للبرنامج متمثلة فى أن لا تقل أعمار المترشحين عن 18 سنة ولا تتجاوز 45 سنة، و أن يتم إرسال قصيدة نبطية موزونة ومقفاة لا تتعدى 20 بيتاً ولا تقل عن 10 أبيات، وأن تكون القصيدة مطبوعة حيث لا تُقبل القصائد المكتوبة بخط اليد، كما يتوجب على المترشح إرسال صورة شخصية عالية الجوده، إلى جانب صورة عن جواز سفر ساري المفعول لمدة 12 شهراً على الأقل.

وأشارالعميمى، إلى أن برنامج "شاعر المليون" أصبح مهرجاناً أدبياً ثقافياً يسعى إلى الاحتفاء بالشعر النبطى وبالشاعر العربى الشاب واكتشافه ودعمه وإبرازه وصقل موهبته وتقييمها على أيادي لجنة تحكيم تضم نخبة من أكفأ الأسماء النقدية فى عالم الشعر العربى.