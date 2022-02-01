فتح باب التقدم لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة تعلن مؤسسة "محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" عن فتح باب التقدم لجائزة الصحافة العربية بدءاً من أول فبراير 2022، ولمدة اربعة أشهر على أن يكون أخر موعد للتقدم للمسابقة يوم الاثنين الموافق 31 مايو 2022، وذلك عبر البريد الإلكتروني awards@heikal.info

فتح باب التقدم لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة

عن الجائزة:

تهدف مؤسسة " محمد حسنين هيكل للصحافة العربية" من خلال هذه الجوائز -والتي تتمثل في ميدالية تذكارية ومبلغ مائتين وخمسون ألف جنيه مصري- الى تكريم الصحفيين والصحفيات بالوطن العربي ممن تميزوا في مجمل اعمالهم الصحفية خلال العام 2021، على ان تكون هذه الجوائز عونا لهم على تطوير مهاراتهم، واستكمال ما تتطلبه تلك المهنة العريقة من وسائل وادوات لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

ويستطيع المتسابقون التقدم للجوائز عن أي عمل منشور باللغة العربية في جميع الجرائد والصحف والمجلات والمواقع الإخبارية العربية، ويحق لجميع الجنسيات العربية التقدم للمسابقة بشرط أن يكون سن المتقدمة أو المتقدم 40 سنة أو أقل في 31 ديسمبر 2021.

الجدير بالذكر ان مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية نشأت عام 2007 بغرض المساهمة الفعالة في تعزيز وتنمية خبرات العاملين بالمجال الصحفي على اختلاف منابره، وتعريفهم بآخر التطورات في الصحافة العالمية، مع التركيز بشكل خاص على الأجيال الشابة من الصحفيين وتشجيع ورعاية الحوار وتبادل الخبرات بين الصحفيين في مصر والعالم، وكذلك تقديم الدعم الفني لشتى المؤسسات الصحفية الناشئة.

وتستهدف مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية ايضا دعم شباب الصحفيين من العرب وتنمية قدراتهم من خلال العمل الجاد على تطوير مهاراتهم وأدواتهم، لمواكبة كل ما هو جديد في عالم لا يتوقف عن التطوير والتجديد.

فتح باب التقدم لجائزة محمد حسنين هيكل للصحافة

محمد حسنين هيكل

( 23 سبتمبر 1923 - 17 فبراير 2016)، صحفي مصري بارز ويعتبر اشهر الصحفيين المصريين فى عهد عبد الناصر واشهر الصحفيين العرب على المستوى الدولى وكانت مؤلفاته تنال اهتمام القارئ العربى و العالمى. عمل رئيس تحرير صحيفة الأهرام لمدة 17 عام من 1957 حتى 1974. ويعتبر اشهر ناقد ومحلل سياسي في الشئون العربية منذ أكثر من 50 عام .

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