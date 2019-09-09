فتح باب التقديم لجائزة راشد بن حمد الشرقي للإبداع

أعلنت هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عن فتح باب التقديم للتنافس على جوائز النسخة الثانية من جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع»، والتي أطلقت بمبادرة كريمة من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بهدف رعاية ودعم المواهب الأدبية والنقدية العربية، ونشر النتاج الأدبي العربي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية للمبدعين العرب في العالم.

وقال الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، إن الفجيرة لطالما وضعت نصب عينيها أن تكون منارة للفكر والثقافة، لذلك حرصت، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على إطلاق مبادرات ثقافية من شأنها دعم المشروع الثقافي الإبداعي العربي وتأهيل أجيالنا الجديدة والاستثمار فيهم في رحاب الفكر البناء والثقافة الجادة... ولتحقيق هذا الهدف تواصل جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» مشوارها للعام الثاني على التوالي في دعم المبدعين العرب ورفد الساحة الروائية بنصوص تثري القراء بمختلف جوانبها الأدبية والنقدية ورفع مستوى الإقبال على قراءة أعمالهم.

من جانبه أكد محمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع»، كان لها أثر كبير في تشجيع المبدعين العرب على المشاركة والتنافس ضمن فئات الجائزة بمختلف فئاتها، مشيراً إلى أن الجائزة، ورغم حداثة انطلاقتها، ساهمت من خلال تنظيمها من قبل هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام بالارتقاء بالجانب الإبداعي من خلال سعيها لنشر النتاج الأدبي العربي والدراسات النقدية والبحوث التاريخية للمبدعين العرب في العالم.

وأكد الضنحاني أن جائزة «راشد بن حمد الشرقي للإبداع» ستواصل تطوير آليات عملها وتوسيع رقعة انتشارها وميادين التنافس فيها بما يضمن تقديم الأدب العربي بكل أشكال حضوره الإبداعي والاحتفاء بالمبدع العربي، ودعم أي مشـــروع ثقافي ذي أهــداف ورؤى تنويرية.