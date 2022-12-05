فعاليات معرض جدة للكتاب 2022 تنطلق فعاليات معرض جدة للكتاب 2022، خلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 17 ديسمبر 2022 بمشاركة واسعة من جانب ما يزيد عن 600 دار نشر على الصعيد المحلي والعربي والدولي، كما يشارك فيها مختلف الهيئات الثقافية.

فعاليات معرض جدة للكتاب 2022

البرنامج الثقافي

يعد معرض جدة للكتاب ثالث معرض للكتاب التي تنظمها هيئة الأدب والنشر والترجمة خلال هذا العام، بعد معرض المدينة المنورة للكتاب الذي أقيم في يونيو الماضي، ومعرض الرياض الدولي للكتاب الذي يقام في شهر سبتمبر، وذلك بهدف دعم وصول الكتب لأكبر شريحة ممكنة، وصُنع منافذ متعددة للنشر والتوزيع، بما يضمن تحويل المملكة إلى منصة رئيسية في صناعة الكتاب.

وتتضمن فعاليات معرض جدة للكتاب العديد من الفعاليات كالأنشطة الثقافية بجانب المعروض الفكري، الذي يضم عدداً من الأنشطة والفعاليات والمحاضرات، وورش عمل وندوات، وأمسيات شعرية، إضافة إلى عروض مسرحية، وورش تعليمية وتدريبية للأطفال وذلك من تنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة.

يستضيف المعرض ضمن برنامجه الثقافي نجوم مسلسل "صراع العروش" مثل إيان مكولني، وجيروم فلين، وتوم لاشيها، في أمسية بعنوان "خلف كواليس صراع العروش".

تحيي الفنانة اللبنانية ولاء الجندي أولى الحفلات الغنائية في المعرض في 10 ديسمبر الجاري، فيما تحضر أيضاً فرقة عائلة طارق العربي، في 15من الشهر ذاته.

كما تحلّ الفنانة المصرية يسرى ضيفة على إحدى الندوات بعنوان "صورة المرأة العربية في الأعمال الدرامية".

ويشارك الكاتب سمير عطا الله وحازم صاغية في ندوة بعنوان "ما لم تقله المقالة"، ويحيي الشاعر اللبناني شوقي بزيع أمسية شعرية مع الدكتور الشاعر أحمد قران. كما تُعقد عدة ندوات حول المجلات الثقافية، والكتب الرقمية، والفنون.

في الجانب المسرحي، تقام ندوة بعنوان "لماذا لا تصمد مسرحياتنا المحلية أمام شبّاك التذاكر"، يشارك فيها الفنان السعودي راشد الشمراني، والمخرج رجا العتيبي، والفنان خالد الحربي، ويديرها الباحث المسرحي ياسر مدخلي.

يتزامن المعرض مع انعقاد مؤتمرين، الأول في مجال الخيال العلمي بتاريخ 8 و9 ديسمبر، يسلّط الضوء على الإمكانات غير المستغَلة للخيال العلمي، ويستهدف توعية الجمهور بأبرز جوانب الخيال العلمي ومجالاته.

ويخصص المؤتمر جداريتين تفاعليتين، الأولى تبرز الاختراعات البشرية المستوحاة من أدب الخيال العلمي، والثانية مخصصة لتاريخ الخيال العلمي، وفيها أهم أعمال أدب الخيال العلمي منذ نشأته، وأبرز الإسهامات العربية فيه.

يعقد المؤتمر الثاني في 10 ديسمبر، ويتناول النشر الرقمي وعدداً من القضايا المحورية في هذا المجال، ويستضيف عدداً من الكتّاب والمؤلّفين ممن يتمتعون بالخبرة في هذا المجال.ويشهد معرض جدة للكتاب 2022 للمرة الأولى في تاريخه هذا العام مؤتمر للخيال العلمي، والذي يستهدف توعية الجمهور بأبرز جوانب الخيال العلمي ومجالاته، كما يستضيف مؤتمر الخيال العلمي العديد من الكتاب والمؤلفين ممن يتمتعون بالخبرة في الكتابة في هذا المجال.

فعاليات معرض جدة للكتاب 2022

هيئة الأدب والنشر والترجمة

يذكر أن هيئة الأدب والنشر والترجمة، كانت فتحت باب التقديم في معرض جدة للكتاب 2022، من خلال رابط إلكتروني حتى يوم 23 أكتوبر 2022، أمام الراغبين في المشاركة بفعاليات المهرجان.

تأسست هيئة الأدب والنشر والترجمة في العاشر من جمادى الثاني للعام 1441هـ الموافق الرابع من فبراير للعام 2020م للقيام بمهام إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة وتنظيمها بوصفها المرجع الرسمي لها في المملكة، والمساهمة في تحقيق تطلعات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة التي تسعى لجعل الثقافة نمطاً لحياة الفرد، وتفعيل دورها في النمو الاقتصادي، وتمكينها من تعزيز مكانة المملكة الدولية.

ويكمن دور هيئة الأدب والنشر والترجمة في تنظيم القطاعات الثلاث وتطوير الإمكانات وتحفيز الممارسين وخدمة المستفيدين منها، للارتقاء بالنتاج الأدبي وصناعة النشر والنشاط الترجمي السعودي، وتحسين البيئة التشريعية والمُمكّنات الأساسية التي تنهض بمقومات الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الثلاث وتفعيل دور القطاع غير الربحي.

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المصدر: صدى البلد، هيئة الأدب والنشر والترجمة