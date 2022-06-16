فوز التونسي يامن مناعي بجائزة أورانج للكتاب فاز الروائي التونسي يامن مناعي بجائزة أورانج للكتاب في أفريقيا عن "بيل أبيم" بالفرنسية عن مراهق من تونس العاصمة يثور على أسرته ومجتمعه وعالمه.

فوز التونسي يامن مناعي بجائزة أورانج للكتاب

الجائزة



والجائزة التي تسلمها منّاعي في حفل أقيم بدكار مساء الثلاثاء الماضي تكافئ منذ 2019 رواية كتبها كاتب أفريقي بالفرنسية ونشرها ناشر من القارة. وناشر رواية مناعي هو دار "إليزاد" التونسية. ومناعي مهندس يعيش في فرنسا منذ أن كان في الـ 18.

فوز التونسي يامن مناعي بجائزة أورانج للكتاب

عن الرواية

و"بيل أبيم" رواية قصيرة تصوّر العنف الأسري الذي يعانيه قسم كبير من الشبّان التونسيين، من خلال قصة صبي في الـ 15 عاماً، سُجن لقتله والده.

واعتبرت هيئة التحكيم في بيان أنّ "بين الغيظ والغضب والشغف، يندد الراوي بالهمجية والشرور التي ابتلي بها مجتمعه، من الخلية الأسرية إلى المدرسة وصولاً إلى المؤسسات السياسية".

وأضاف البيان "في هذه النسخة الرابعة، رشّحت 57 رواية من 39 دار نشر في 15 دولة أفريقية ناطقة بالفرنسية".

وتأهلت 6 روايات إلى المرحلة النهائية من الجائزة كتّبها هم إلى جانب مناعي من بنين، والكاميرون، ومالي، وموريتانيا، وتونس.

ويحصل الفائز على جائزة أورانج للكتاب في أفريقيا على مكافأة بـ 10 آلاف يورو من مؤسسة أورانج المدعومة من شركة الاتصالات بالاسم نفسه.

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