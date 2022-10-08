فوز الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الأدب 2022 فازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الأدب لعام 2022، بحسب ما أعلنته الأكاديمية السويدية المسؤولة عن الجائزة في ستوكهولم يوم الخميس.

فوز الكاتبة الفرنسية آني إرنو بجائزة نوبل في الأدب 2022

شجاعة وبراعة



وعللت لجنة نوبل اختيارها إرنو البالغة (82 عاماً) بما أظهرته من "شجاعة وبراعة" في "اكتشاف الجذور والبُعد والقيود الجماعية للذاكرة الشخصية".

وتمنح الجائزة الأكاديمية السويدية وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (914704 دولارات)، وسيتم تسليمها في العاشر من ديسمبر (كانون الأول).



وبدأ أسبوع الإعلان عن جوائز نوبل، يوم الاثنين، بحصول العالم السويدي سفانتي بابو على جائزة نوبل في الطب لكشفه أسرار الحمض النووي للإنسان البدائي الذي قدم رؤى أساسية لنظام المناعة لدينا. وفاز ثلاثة علماء معا بجائزة نوبل في الفيزياء، يوم الثلاثاء.

والأربعاء، منحت جائزة نوبل للكيمياء عن سنة 2022، مناصفةً، لثلاثة باحثين، هم كارولين بيرتوزي، ومورتن ميلدال، وباري شاربلس.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن جائزة نوبل للسلام لعام 2022 يوم الجمعة، وجائزة نوبل في الاقتصاد يوم الاثنين.

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