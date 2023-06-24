البوابة - فاز الكاتب الفرنسي دانييل بيناك (Daniel Pennac) بجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للآداب عن مجمل أعماله وتبلغ قيمة الجائزة 25000 يورو وتمنح كل سنتين وفاز بها من قبل كبار الكتاب مثل ميلان كونديرا، مارجريت يوسنار وغيرهم.

فوز دانييل بيناك بجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للآداب



وتُمنح الجائزة مرة كل سنتين وقد ذهبت هذه المرة لمؤلف ملحمة مالوسين التي صدرت في يناير الماضي، وصرح المؤلف لفرانس برس بمناسبة نشر هذه الرواية: "أنا لا أطرح على نفسي سؤال الأجيال القادمة ولا أسأل نفسي أيضًا سؤال الأسعار".

هذه الجائزة التي مُنحت في الماضي إلى رومان رولان وميلان كونديرا ومارجريت يوسنر هي واحدة من 67 جائزة وزعتها الأكاديمية في قائمتها السنوية.



وضمن جوائز الأكاديمية الفرنسية ذهبت الجائزة الكبرى للشعر إلى جاك روبو عن مجمل أعماله والجائزة الكبرى للفرانكوفونية للمتخصص في الأدب الفرنسي الأمريكي الروماني توماس بافيل.



وحازت La Grande Sophie على جائزة Grande Médaille de la chanson française ، وسيدريك كلابيش جائزة رينيه كلير السينمائية فرانسواز داستور على الجائزة الكبرى للفلسفة عن مجمل أعمالهم.



من بين "جوائز دعم الإبداع الأدبي" حصل كيروين سباير كاتب سيرة الروائي رومان جاري على 3000 يورو (4300 دولار) مرفقة بجائزة هنرى دى رينيه.



فوز دانييل بيناك بجائزة الأكاديمية الفرنسية الكبرى للآداب

دانييل بيناك

يعتبر دانييل بيناك المولود في الدار البيضاء بالمغرب عام 1941 من أهم الروائيين الفرنسيين في الوقت الحالي، وقد نال جائزة الرينودو عن روايته حزن مدرسي التي ترجمت للعربية وصدرت عن الهيئة العامة للكاتب كما ترجمت أعماله لأكثر من 40 لغة. ويشتهر الكاتب الفائز بجائزة الرينودو لعام 2007 دائما بتصريحاته عن حق القراء في "عدم القراءة" ، مسترشدين فقط بمتعتهم. ومن أعمال الكاتب الفرنسي دانييل بيناك المترجمة للعربية: متعة القراءة، حزن مدرسي، مذكرات جسد، وغيرها.

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