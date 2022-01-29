قائمة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم يلتقى زوار معرض القاهرة الدولى للكتاب، في دورته الـ 53، اليوم السبت 29 يناير بعدد كبير من الفعاليات الثقافية، ضمن البرنامج الثقافى والفني للمعرض.

قائمة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

فعاليات الضيوف

تستضيف القاعة الرئيسية في تمام الساعة الـ 6 مساء ندوة اللقاء الفكري مع الدكتور أحمد مرسى والدكتور عبد العزيز المسلم.

تستضيف قاعة ضيف الشرف فى تمام الساعة الثانية ظهرا ندوة تكريم اسم الدكتور طه حسين يشارك فيها كتاب يونانيون.

يستضيف الصالون الثقافي فى تمام الساعة السادسة مساء ندوة للكاتبة العمانية جوخة الحارثي.

قائمة فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم

معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53

يذكر أن معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 53، يستمر حتى 7 فبراير، فى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقى شخصية المعرض، والكاتب عبد التواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.



وتقام الدورة على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا؛ حيث يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، عدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبـة، وعـدد الناشرين المصريين (كتـاب أكاديمي) 49 ناشرا، وعـدد الناشرين العرب 298 ناشرا عربيا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصـة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريا، و45 توكيلًا عربيا.



وقال الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض القاهرة الدولى للكتاب إن كافة الأنشطة داخل المعرض ستتبع مبدأ السلامة في المقام الأول وسيتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي وإتباع كافة الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا المنتشر فى جميع أنحاء العالم، بل سيكون هناك تشديد على الإجراءات الاحترازية".

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