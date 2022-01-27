أعلن عدد من الناشرين العرب عن أن هيئة البحرين للثقافة والآثار، قررت إلغاء فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب في دورته التاسعة عشر، للمرة الثانية، والذى كان من المقرر أن تنطلق فعالياته فى 25 مارس الحالى، ليقام فى العام المقبل 2023.

إلغاء فعاليات معرض البحرين الدولي للكتاب

وجاء في رسالة هيئة البحرين والتي تداولها عدد كبير من الناشرين العرب: "نظرا إلى الظرف الذي ما يزال موسوما محليا ودوليا بجائحة كورونا وتطوراتها ومطالبتها وتباعتها فإننا نحطيكم علما بأن هيئة البحرين للثقافة والآثار تتعذر عن إقامه معرض البحرين الدولي لهذه الدوره علي أمل أن نلقائكم بالدورة القادمه باذن الله".

وكانت الفريق الوطنى الطبى للتصدى لفيروس كورونا (كوفيد-19) فى البحرين، أعلن أمس، أنه تقرر تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلاة فى الجوامع والمساجد ودور العبادة لجميع مستويات آلية الإشارة الضوئية لمستوى انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، يأتى تحديث الإجراءات الاحترازية الخاصة بالصلاة فى دور العبادة تنفيذاً لتوجيهات الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب ملك البحرين ولى العهد لدى ترؤسه لاجتماع اللجنة التنسيقية بمراجعة وتحديث الإجراءات الخاصة بالصلاة في الجوامع والمساجد ودور العبادة بما يسهم في عودة الصلوات إلى ما كانت عليه في السابق مع الأخذ بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة التى تمكّن المصلين من أداء عباداتهم وصلاتهم فى يُسر وسهولة، وبناء على التنسيق بين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية والمجلس الأعلى للصحة.

ويشكل معرض البحرين الدولي للكتاب، والذي تم اختيار دولة الكويت لتكون ضيف شرف نسخته التاسعة عشرة وتنظمه هيئة البحرين للثقافة والآثار كل عامين، ركيزة أساسية من ركائز النهضة الشاملة التي تعيشها المملكة، إذ تنطوي هذه التظاهرة الثقافية على العديد من الدلالات الإيجابية التي تعكس في مجملها اهتمام مملكة البحرين ممثلة في قيادتها الحكيمة بالثقافة بتنويعاتها المختلفة انطلاقا من كونها المرآة الحقيقية للشعوب.

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