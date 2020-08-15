قرأت لك: "من نافذة السفارة: العرب في ضوء الوثائق البريطانية"

يحتوي الكتاب على مجموعة من وثائق الحكومة البريطانية السرّية عن البلاد العربية والقضايا العربية، تتضمّن تقارير كتبها ديبلوماسيون بريطانيون عملوا في الأقطار العربية المختلفة عن الأحداث التي عاصروها وشهدوها من نافذة ممثليّاتهم، وربما مدّوا أيديهم من النافذة أحياناً، وتدخّلوا في تلك الأحداث.

ترجم المؤلّف هذه الوثائق ترجمة دقيقة، ثم قدّم لها أو ألحقها بتمهيدات وتعليقات أو مناقشات ألقى فيها الضوء على جوانب القضايا التي تناولها بقصد تثبيت الحقائق. ويعود معظم الوثائق التي يتضمّنها هذا الكتاب إلى أواسط الخمسينيات من القرن العشرين، وكانت في وقت كتابتها محاطة بأعلى درجة من السرّية.

"من أبرز الموثّقين للحوادث السياسية في تاريخ العراق المعاصر والمنطقة العربية." جريدة العرب