قراءة في كتاب "الصراع العربي _الإسرائيلي" تأليف بيدرو برييجر

تقدم هذه الدراسة قراءة تحليلية - سياسية لتطور المشروع الصهيوني كمشروع استعماري - استيطاني - عنصري ساهمت كبرى القوى الاستعمارية، وبخاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، في إنشائه في قلب الوطن العربي وفي تقديم كل عناصر الدعم السياسي والمادي والعسكري لتأسيس دولته إسرائيل على أرض فلسطين. كما تحلل الورقة وتقيِّم تجربة النضال الوطني الفلسطيني والعربي، بما فيها تجربة منظمة التحرير الفلسطينية، في وجه هذا المشروع، ثم تلقي الضوء على آفاق الصراع العربي - الإسرائيلي في ضوء التحولات الإقليمية والدولية.