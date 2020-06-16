قراءة في كتاب "المال عاريا .." لتشارلز ويلان

تأمل ورقة العشرين دولار كونها قصاصة ورق عادية، ليس لهذه الورقة قيمة أكبر من قيمة ورق لعبة بنك الحظ. ومع ذلك، فكل الناس بما فيهم الأطفال يدركون أن تمزيق إحدى هذه الأوراق فعل ينم عن درجة لا يمكن تصورها من الحماقة. فما الذي يعطي للورقة المالية من فئة العشرين دولار هذه القيمة؟ وفيما يتعلق بهذا الأمر؛ ما سبب وجود النقود الوقية من الأساس؟ كيف تستخدم البنوك المركزية سلطة خلق المال لوقف الأزمات المالية؟ ما سبب اشتراك معظم بلدان أوروبا في عملة واحدة، ولم تسبب هذه العملة اضطرابات كثيرة؟ وهل ستجعل تطبيقات الدفع، والبيتكوين، وتقنيات أخرى كل هذه الأمور عديمة الجدوى؟ في المجلد الثالث من سلسلة كتب «تشارلز ويلان» الأعلي مبيعا، يناقش ويلان كل تلك الأسئلة وغيرها، راويًا لنا قصصًا من الأرجنتين وزيمبابوي، وكوريا الشمالية، وأمريكا، والصين، وأماكن أخرى حول العالم ليكشف لنا عن النظم المالية فيما يتجاوز عملاتنا وحساباتنا المصرفية.

تشارلز ويلان:

مؤلف الكتابين الأعلى مبيعًا، "الِإحصاء عاريًا" و"الاقتصاد عاريًا" ومراسل سابق لصحيفة الإيكونومست. كما يُدرِّس ويلان السياسة العامة والاقتصاد في كلية دارتموث. "يتمتع ويلان بلمسةٍ سحرية قادرة على تحويل الذهب إلى كيانٍ حي".