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قراءة في كتاب "جدائل يونس" تأليف سماح الجلوي 

منشور 24 أيّار / مايو 2020 - 05:00
قراءة في كتاب "جدائل يونس" تأليف سماح الجلوي 

الرواية مزيج بين المذهب الصوفي والفلسفي، العقل الذي يمنطق أمام القلب الذي يفكك، الجسد وغذائه في صراع مع الروح وغذائها، وتسائلات حول الكينونة فما دليل الإنسان على كونه ابن أبيه، شهادة الميلاد أم الجينات أم احساس القلب اتجاه القلب؟ .. على شكل قالب اجتماعي وحبكة تسير على وتيرة زمنين زمن ماضي وزمن حاضر يمضي نحو المستقبل.
 

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