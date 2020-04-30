قراءة في كتاب "28 حرف" للفنان المصري أحمد حلمي 

28حرف كتابا للفنان أحمد حلمي تمّ تجميع فيه مجموعة من مقالاته التي كان يكتبها في جريدة الدستور ، قبل الثورة.

وطبقا لما أوردته جريدة الشروق اليوم فالكتاب تتصدر واجهته صورة الفنان أحمد حلمي، فيما يختتم الوجه الثانى بعبارة طفلته "لي لي" قائلة : "يا رب الكتاب يعجبكوا يا جماعة".

أما حلمي نفسه فيقول "اسمي أحمد محمد حلمي عواد، اتولدت في مدينة بنها بمحافظة القليوبية يوم 18 نوفمبر سنة 1969. اتخرجت سنة 1993 من المعهد العالي للفنون المسرحية - قسم الديكور. اشتغلت في الدعاية والإعلان، وبعد كده اشتغلت مذيع في القناة الفضائية المصرية في برنامج أطفال اسمه «لعب عيال»، اللي كان السبب في إني اقف قدام كاميرات السينما في أول دور سينمائي في فيلم «عبود على الحدود».. وتوالت الأدوار بعد كده. نصي التاني هو زوجتي الرائعة منى زكي، ونصي التالت بنتي لي لي.

وبالرغم من أن حلمي كان قد قرر ضمّ مجموعة جديدة من المقالات كتبها بعد الثورة ولم تُنشر، حتى يكون الكتاب مواكبا للأحداث، وشاهدا على مصر وشعبها قبل وبعد الثورة؛ فإنه استقر في اللحظات الأخيرة على أن تكون الأولوية للمقالات القديمة مع إضافة مجموعة للمقالات الجديدة وليس جميعها.