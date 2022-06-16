قريباً صدور رواية "بار ليالينا" للكاتب أحمد الفخراني عن دار الشروق.

قريباً صدور رواية "بار ليالينا" للكاتب أحمد الفخراني

عن الرواية:



"يلجأ الكومبارس نوح الرحيمي إلى حيلة يتسلل عبرها إلى بار ليالينا الذي يقتصر رواده على نخبة من المثقفين؛ أملا في أن يفهم عبر محاكاتهم، السر الذي جعله مجرد رجل أحمق محدود القدرات وحوَّلهم إلى أشخاص فائقي الذكاء، فيتنكر في شخصية منتج سينمائي ثري.

عندما تنكشف حقيقته تقرر جماعة بار ليالينا طرده، لكنه يرفض المغادرة فيقررون التسلي بخداعه عبر حيلة تمنعه من الرجوع إلى البار وتحوِّله إلى مزحة يتندرون بها. بعد عشرين عاما يقرر نوح العودة للانتقام".

قريباً صدور رواية "بار ليالينا" للكاتب أحمد الفخراني

عن المؤلف:

أحمد الفخراني؛ روائي وصحفي مصري، صدرت له خمس روايات منها: «إخضاع الكلب» عام 2021، «بياصة الشوام» التي حصلت على المركز الأول لجائزة ساويرس فرع شباب الأدباء عام 2020، ورواية «ماندورلا» التي حصلت على المركز الثاني عام 2016. والمجموعة القصصية «مملكة عصير التفاح»، بالإضافة إلى كتاب «في كل قلبٍ حكاية» بورتريهات، وديوان «ديكورات بسيطة» بالعامية المصرية. ينشر مقالاته في صحف ومواقع مصرية وعربية.

قريباً صدور رواية "بار ليالينا" للكاتب أحمد الفخراني

عن دار الشروق

هي واحدة من أهم دور النشر العربية التي ارتبط اسمها بحرية الفكر والإبداع والجودة والإتقان والتميز في صناعة الكتاب وآليات تسويقه عبر السنوات. وهي الأساس الذي قامت عليه عدد من الشركات التي تنتج وتنشر وتوزع المحتوى الثقافي في كافة أشكاله التقليدية والمستحدثة من نشر الكتب والطباعة وإصدار الصحف والمجلات والإنتاج السينمائي والتليفزيوني والرقمي. كما أن الشروق هي الدار العربية الأبرز على الساحة الدولية بحصولها على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية. وهي ناشر عام للكتب الأدبية السياسية والسير والمذكرات وكتب التاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية والفكر الديني والقومي المستنير والكتب الفنية المصورة وكتب الأطفال. وهي دار النشر التي تضم قائمتها كوكبة من كبار الكتاب، وكبار الفنانين التشكيليين. وتفخر دار الشروق بأنها دار النشر العربية الوحيدة التي تنشر لشخصيتين عربيتين فازتا بجائزة نوبل وهما نجيب محفوظ (جائزة نوبل في الآداب 1988)، وأحمد زويل (جائزة نوبل في الكيمياء 1999).

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