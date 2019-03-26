"قصائدي فى حب الخيل" للشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات

يطلق الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، ورئيس مجلس الوزراء الإماراتى وحاكم دبى، اليوم كتابا جديدا يحمل عنوان "قصائدى فى حب الخيل"، ضمن سلسلة الكتب التى يصدرها حاكم دبى

الكتاب الجديد للشيخ محمد بن راشد يتضمن 18 قصيدة باللغتين العربية والإنجليزية، كما يتضمن العديد من الأعمال الفنية التى تسجد كلمات القصائد، والعلاقة القوية التى تجمع بين الشيخ محمد بن راشد والخيل.

يذكر أن الشيخ محمد بن راشد أطلق مؤخرا كتابه "قصتى"، الذى يضم 50 قصة من قصص حياة حاكم دبى، فى إطار الاحتفال بمرور 50 عاما على توليه أول منصب داخل دولة الإمارات، حيث يعد سيرة ذاتية غير مكتملة.