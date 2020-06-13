"قيام الدولة الفاطمية - حركة التشيع الإسماعيلي" للدكتور محمد فياض 

الكتاب الذي نحن بصدده الآن يناقش إشكالية هامة، وهي إشكالية قيام الدولة الفاطمية.. فالحقيقة أنه موضوع يحمل من المعضلات وعلامات الاستفهام الكثير؛ فهو نسيج معقد من التاريخ، والفكر، والغموض، حتى صار من الصعب على باحث أن يحل ألغازه أو أن يسير في متاهاته.

ورغم ذلك فقد حاولنا، من دون الإغراق في متاهات العقائد والفقه، وضبابيات الميثولوجيا؛ إذ لجأنا إلى المنظور العمدة.. المنظور التاريخي.. المتعهد الدائم لأولئك الذين يحاولون الفهم والتفسير.. فهنا نعرف كيف تولدت الأشياء وتطورت، وكيف تطورت الدعوة الاسماعيلية من مرحلة الحلم فالفكرة فالدعوة فالدولة، وكيف كانت رحلة الاسماعيلية البانورامية.. وسارت رحلة المؤلف من الحديث عن ماهية الدعوة إلى نشأتها فتنظيمها وإطارها السري ومراتبها وكوادرها، وكذا مواضع تقوقعها ونشاطاتها ورحلتها في سلمية واليمن والمغرب..

هنا حاول التاريخ أن يحل القضية، ويرصد رحلة الاسماعيلية من الدعوة إلى الدولة.