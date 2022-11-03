كأس العالم فيفا قطر 2022: الدليل الرسمي كير رادنيدج صدرت مؤخراً النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم فيفا قطر 2022: الدليل الرسمي، الحدث الأكثر شهرة في التقويم الرياضي ، والذي سيقام في الفترة ما بين 21 نوفمبر و 18 ديسمبر 2022 ، في 8 أماكن في 5 مدن مضيفة ، مع 32 فريقًا يتنافسون على الجائزة الدولية الأكثر شهرة في العالم كرة القدم.

كأس العالم فيفا قطر 2022: الدليل الرسمي

عن الدليل

يغطي الدليل الرسمي كل جانب من جوانب البطولة ، من المدن المستضيفة إلى الملفات الشخصية الكاملة لجميع الفرق المؤهلة البالغ عددها 32 فريقًا ، جنبًا إلى جنب مع ميزات نجوم كرة القدم المتوقع أن يضيئوا المنافسة واللحظات الساحرة من نهائيات كأس العالم الماضية.

النسخة الجديدة مليئة بالحقائق والإحصائيات ، مع مجموعة رائعة من الصور. كأس العالم FIFA قطر 2022: الدليل الرسمي مناسب للجماهير من جميع الأعمار وهو المصاحب المثالي لأكبر حدث كرة قدم في العام.

كأس العالم فيفا قطر 2022: الدليل الرسمي

عن المؤلف:

كير رادنيدج هو كاتب مقره لندن ويعتبر الكاتب الأكثر مبيعًا وهو متخصص في كتابات الأخبار الرياضية. قدم تقارير في 14 بطولة لكأس العالم بالإضافة إلى العديد من الألعاب الأولمبية والبطولات الأوروبية ومسابقات الأندية الدولية ، وهو محرر سابق لمجلة World Soccer.

تضمن إنتاجه 36 كتابًا رياضيًا بما في ذلك الموسوعات والتاريخ وأدلة الدورات والمراجعات والسير الذاتية والإحصاءات وما إلى ذلك. تتضمن نصوص أفلام عن كرة القدم ، بشكل خاص ، في السنوات الأولى من كأس العالم.

يعمل كذلك كمعلق وضيف في البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، وقد شملت مسيرته الصحفية 25 عامًا مع الديلي ميل قبل إطلاق عدد من المواقع الرياضية الناجحة. وقد اشتمل عمله أيضًا على الإشراف على المؤتمرات والاستشارات المتعلقة بالرعاية.

كير رادنيدج هو رئيس لجنة كرة القدم منذ عام 2004 لاتحاد الصحفيين الرياضيين الدولي AIPS.

كأس العالم فيفا قطر 2022: الدليل الرسمي

مونديال 2022 قطر (بطولة كأس العالم FIFA 2022)

ستنطلق باحتفال ضخم في دولة قطر، حيث وعد المنظمون بحدث سوف يذهل الجماهير المحلية والدولية ، وستلعب قطر ، البلد المضيف، مع الإكوادور الذي يلعب في المجموعة الأولى يوم الأحد 20 نوفمبر في تمام الساعة 19:00 على ملعب البيت المصمم على شكل خيمة.

المصدر: https://www.bookdepository.com/ ، وصفحة الويب الخاصة به www.KeirRadnedge.com

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