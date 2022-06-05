كارول بروملى تفوز بجائزة كاتربيلر للشعر مُنحت الشاعرة كارول بروملى، المقيمة فى نيويورك، جائزة كاتربيلر للشعر، عن قصيدة كتبتها لحفيدتها البالغة من العمر ثمانى سنوات، لتشرح له من خلالها حرب أوكرانيا وروسيا.

كارول بروملى تفوز بجائزة كاتربيلر للشعر

جائزة كاتربيلر للشعر





المعروف أن جائزة كاتربيلر للشعر، جائزة سنوية تديرها مجلة Caterpillar للفنون والأدب للأطفال، ووصفت الجائزة القصيدة بأنها "هادئة وبسيطة ولا تسعى لإحداث ضجة، بل تتخذ من الإنسانية ركيزة لها فى ظل هذه الأوقات المأساوية التى يعيشها شعب أوكرانيا".



الشاعرة كارول بروملى، قالت لوسائل الإعلام بعد إعلان فوزها بالجائزة: أنا سعيد للغاية ويسعدني الفوز. لقد بكيت بالفعل بفرح عندما تلقيت البريد الإلكتروني. كم هو رائع أن اختارت الجائزة قصيدتي التي أعجبت كثيراً بكتابتها".



وأضافت الشاعرة كارول بروملى: لقد فزت بعدد من مسابقات الشعر الدولية مع قصائدي للكبار، لكن يمكنني القول بصراحة أن هذه الجائزة تتصدرهم جميعًا.. هذه القصيدة خرجت من محادثة مع حفيدتي البالغة من العمر ثماني سنوات والتي كانت تكافح لفهم الحرب في أوكرانيا".

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