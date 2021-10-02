كتاب "لغتنا الجميلة" للشاعر المصري فاروق شوشة كتاب لغتنا الجميلة هو أحد أشهر كتب الأديب والشاعر المصري الشهير فاروق شوشة. ويُعد شوشة واحد من رواد الشعر الحديث في الحقبة الماضية، وأحد أشد المدافعين عن اللغة العربية، حيث لم يكن يدخر جهدًا في الدفاع عن لغته وهويته العربية. وفي هذا المقال سنقدم مراجعة لهذا العمل الأدبي المميز.

كتاب "لغتنا الجميلة" للشاعر المصري فاروق شوشة

تعريف بالكتاب

كتاب لغتنا الجميلة هو أحد أشهر كتب وأعمال الشاعر المصري والأديب شوشة وأحد أعلام النخبة الفكرية المثقفة في الوطن العربي. وقد حقق هذا الكتاب مبيعاتٍ كبيرة في الأسواق المحلية والدولية حتى أصبح هذا الكتاب من أشهر الكتب لـ شوشة.

وتميز أسلوب الشاعر والأديب فاروق شوشة في كتاباته الأدبية -وكذلك في أشعاره- بالسمو الأدبي والرقي في اختيار الموضوعات التي يتحدث عنها، وكذلك الألفاظ والعبارات والتعبيرات التي يقع عليها اختياره في كتاباته وشعره.

وقد انفرد شوشة في جيله من الكُتاب بتنقله بين الشعر والنثر الأدبي بكل سهولة، فلم يحصر شوشة نفسه في لونٍ أدبي واحد، ولكنه اختار أن يكون حرًا، يُعبر عما في صدره بما يراه مناسبًا من الألوان الأدبية المختلفة. وقد أدى شعوره بحريته في التعبير بأي لونٍ يريد إلى إبداعه في كل أعماله وكتاباته.

وقد صدر كتاب لغتنا الجميلة لأول مرة في عام 1973م. وفي هذا الكتاب تتذوق معنى حب اللغة العربية، فالكاتب يهيم في حب هذه اللغة، حتى لأنه يطرب لقراءة نص جديد. وفي هذا الكتاب يدافع شوشة عن اللغة العربية ويوضح مكانتها وقدرها بين اللغات، وكيف أن ما وصل إليه العرب من تخلف لم يكن إلا من إهمال هذه اللغة العريقة، فاللغة هي الهوية.

كتاب "لغتنا الجميلة" للشاعر المصري فاروق شوشة

نظرة في حياة الشاعر فاروق شوشة

هو فاروق محمد شوشة، وُلد في التاسع من شهر يناير لعام 1936م بمحافظة دمياط المصرية.

التحق بكلية دار العلوم وتفوق فيها حتى تخرج منها عام 1956م.

عمل مدرسًا في كلية التربية بجامعة عين شمس المصرية عام 1957م.

بدأ عمله في الإذاعة المصرية في عام 1958م، وظل يتدرج إداريًا فيها حتى أصبح رئيسًا لهيئة الإذاعة المصرية وذلك عام 1994م.

عمل كأستاذ للأدب العربي في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

قدَّم العديد من البرامج الإذاعية والتليفزيونية منها: برنامج أمسية ثقافية والتي بدأ عرضها عام 1977م.

عُيِّن فاروق شوشة كأمين عام لمجمع اللغة العربية، وكذلك كان عضوًا بلجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة.

تُوفي فاروق شوشة في يوم الجمعة الرابع عشر من شهر أكتوبر عام 2016م في شقته بمدينة الزمالك المصرية.

أهم الجوائز التي حصل عليها

جائزة الدولة في الشعر عام 1986م.

جائزة محمد حسن الفقي عام 1994م.

جائزة الدولة التقديرية في الآداب عام 1997م.

جائزة كفافيس العالمية عام 1991م.

وسام النيل في عام 2016م.

أهم كتب فاروق شوشة

كتاب أحلى عشرين قصيدة حب في الشعر العربي

كتاب أحلى عشرين قصيدة في الحب الإلهي

كتاب هؤلاء الشعراء وعوالمهم المدهشة

كتاب الذخيرة في النصوص الأدبية

كتاب قصائدي التي تصحبني

كتاب زمن للشعر والشعراء

كتاب في انتظار ما لا يجيء

كتاب وقت لاقتناص الوقت

كتاب عذابات العمر الجميل

كتاب لغة من دم العاشقين

كتاب ربيع خريف العمر

كتاب الشعر أولًا وأخيرًا

كتاب أحبك حتى البكاء

كتاب يقول الدم العربي

كتاب وجوه في الذاكرة

كتاب العيون المحترقة

كتاب الدائرة المحكمة

كتاب لؤلؤة في القلب

كتاب جمال العربية

كتاب لغتنا الجميلة

كتاب أبوابك شتى

كتاب إلى مسافرة

كتاب نخلة الماء

كتاب سيدة الماء

كتاب هئت لك

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