كتاب "لن تستطيع معي صبرًا" لكريم الشاذلي هو أحد أشهر المؤلفات والكتب التي كتبها المحاضر والكاتب في التنمية البشرية وتنمية الذات والإرشاد الأسري والمجتمعي الأستاذ كريم الشاذلي. وقد حقق هذا الكتاب مبيعات كبيرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا هذا.

وقد حقق هذا الكتاب شهرة كبيرة، وذلك بسبب أن كاتبة تميز بأسلوب سهل وبسيط وقريب من الشباب، فالكاتب في كل كتبه يُخاطب على الأغلب فئة الشباب ويُقدم لهم الدفعة التي يحتاجونها في هذا السن. وتتميز كتابات كريم الشاذلي بالتزامها بالحدود الشرعية والدينية وكذلك مجاراتها للواقع المُعايَش.

كتاب "لن تستطيع معي صبرًا" لكريم الشاذلي

نصائح وجرعات تحفيزية لتنمية الذات

ويُحاول الأستاذ كريم الشاذلي في كل كتبه أن يستشهد بآيات قرآنية وبأحاديث نبوية شريفة ليؤكد على فكرته التي يُناقشها، كما يذكر الكثير من القصص والحكايات التي تُبسط أفكاره وتجعلها مفهومة وكذلك حتى يستمتع بها القارئ ولا يشعر بالملل.

ويُعد كتاب لن تستطيع معي صبرًا هو آخر الكتب صدورًا للكاتب كريم الشاذلي. وقد صدر هذا الكتاب بعدما حققت أعمال الشاذلي نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة. ويُكمل الشاذلي في هذا الكتاب رحلته في تقديم نصائح وجرعات تحفيزية لتنمية الذات.

وقد استقى الشاذلي فكرة هذا الكتاب من قصة سيدنا موسى عليه السلام -نبي بني إسرائيل- مع الخضر والتي ذُكرت في القرآن الكريم. ويُحاول الشاذلي من خلال هذا الكتاب إفاقة من هزمهم اليأس وأخمدهم الإحباط وظنوا أن حياتهم قد انتهت.

كتاب "لن تستطيع معي صبرًا" لكريم الشاذلي

من هو الكاتب كريم الشاذلي

كريم الشاذلي هو مدرب ومُحاضر وكاتب متخصص في التنمية البشرية والإرشاد الأسري والمجتمعي.

وُلد في السادس والعشرين من شهر نوفمبر عام 1978م في مركز ميت غمر التابع لمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية.

أنهى دراسته الثانوية في موطنه ومن ثم انتقل للقاهرة للالتحاق بكلية الإعلام جامعة القاهرة.سافر الشاذلي لدولة الإمارات وعمل في إحدى دور النشر الإماراتية هناك.

تزوج الشاذلي وأنجب اثنين من الأبناء، هما معتز ومهند.

أسس دار أجياد للنشر والتوزيع -وهي دار تهتم بنشر كتب التنمية البشرية والتنمية الذاتية- وتفرغ لإدارة الدار.

يعمل الشاذلي أيضًا ككاتب حر فله العديد من الكتب التي لاقت نجاحًا كبيرًا.

تُرجمت بعض كتب كريم الشاذلي إلى لغات عدة، منها: الماليزية والكردية والأندوسية، كما تتوفر كل أعماله بلغة برايل للمكفوفين.

تأثر الشاذلي كثيرًا بالشيخ محمد الغزالي والشيخ الدكتور عبد الكريم بكار.

يكتب كريم الشاذلي في مجموعة من الصحف والمجلات المصرية مثل صحيفة الدستور المصرية وجريدة التحرير ومجلة نصف الدنيا وموقع بص وطل وموقع مصر العربية وغيرها الكثير.

يقوم كريم الشاذلي الآن على مشروعه الذي أسماه “رخصة قيادة الحياة الزوجية” وهي مجموعة من الدورات التي تهدف إلى تثقيف المقبلين على الزواج والمتزوجين.

حاضر الشاذلي في كثير من الندوات التي عُقدت في مختلف الدول العربية، كما ظهر في العديد من البرامج التليفزيونية.

قدَّم الشاذلي أكثر من برنامج إذاعي مثل برنامج مع الحب على راديو مصر، وبرنامج يا كريم على إذاعة شذى المغربية.

أهم مؤلفات و كتب كريم الشاذلي

كتاب ما لم يخبرني به أبي عن الحياة

كتاب لم يخبرونا بهذا قبل أن نتزوج

كتاب أفكار صغيرة لحياة كبيرة

كتاب لن تستطيع معي صبرًا

كتاب امرأة من طراز خاص

كتاب امرأة من طراز خاص (الجزء الثاني)

كتاب الحياة رقعة شطرنج

كتاب اصنع لنفسك ماركة

كتاب جرعات من الحب

كتاب الشخصية الساحرة

كتاب كم حياة ستعيش؟

كتاب أسطورة الحب

كتاب لغات الحب

كتاب إلى حبيبين

كتاب عش عظيمًا

كتاب 250 حكمة

كتاب الإجابة الحب

كتاب سحابة صيف

كتاب الآن أنت أب

كتاب الآن فهمتكم

كتاب التربية بذكاء

كتاب دوائر اللذة

كتاب أنبياء كذبة

كتاب الهزيمة

كتاب الأعظم

سلسلة عن الحب أتكلم :

كتاب اعرف حبيبك

كتاب حبنا لنحمي

كتاب بنك الحب

كتاب لك حتى يدوم ما بينكما

في قلب كل واحد منا يسكن حلم، لكن ما لا يعلمه البعض أن الأحلام مقيدة بهمم أصحابها. كريم الشاذلي

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