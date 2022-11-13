كريم عبدالعزيز يتحدث عن التجربة الروائية في الشارقة للكتاب كشف الفنان المصري كريم عبد العزيز، الذي يشارك في جلسة حوارية مع الروائي أحمد مراد ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب بدورته الـ41، والذي انطلق يوم 2 نوفمبر ويختتم أعماله اليوم 13 نوفمبر 2022 أن الشخصيات التي يحصل عليها غالباً عن طريق المؤلف قد تحمل 5 إلى 10 بالمائة من شخصية كريم الحقيقة، ولكن بالنسبة للشخصيات الأخرى التي تعرض عليه وتكون بعيدة عن شخصيته، فهو يقوم بالبحث عن تفاصيلها من خلال قراءات وفيديوهات وشخصيات يقابلها بالإضافة الى توجيهات من المخرج وأفكار من مؤلف العمل.

كريم عبدالعزيز يتحدث عن التجربة الروائية في الشارقة للكتاب

لقاء خاص

كما أكد كريم في لقاء خاص أجرته هيئة الشارقة للكتاب ونشرت جزءاً منه على منصة تويتر التفاعلية على أن الانسجام الفكري والإنساني يعمل على إخراج الطاقات الإبداعية للممثل التي تساهم في إنجاح تقمصه للأدوار المختلفة، بالإضافة الى ايمانه بقوة الكيمياء ضمن فريق العمل. فهي تخلق جواً من التناغم بين العمل والمتعة.

وقدم الفنان كريم عبد العزيز، على مدار 20 عاماً مجموعة متنوعة من الاعمال الكوميدية والأكشن والإثارة والرعب والرومانسية ويعد ضمن النجوم الأعلى إيراداً في تاريخ السينما المصرية.

وارتبط اسم الفنان كريم عبدالعزيز بالكاتب والروائي المصري أحمد مراد الذي قدم له مجموعة من أهم الروايات في العصر الحالي وهي رواية الفيل الأزرق، حيث لعب دوراً مختلفاً وغير نمطي وتقمص شخصية طبيب نفسي، يعود للعمل في مشفى للأمراض النفسية في العباسية، ويُطلب منه كتابة تقريرٍ عن مريضٍ نفسي، يصدم عندما يكتشف أن هذا المريض هو صديقه القديم. كذلك رواية "كيرة والجن" وتدور قصته حول حالة الثوران الشعبي في الشارع المصري أبان اندلاع ثورة 1919، ضد المحتل اﻹنجليزي.

يُشار إلى أن المعرض، الذي يقام تحت شعار" كلمة للعالم" خلال الفترة من 2-13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، يستضيف هذا العام نخبة من أشهر الكتّاب والمفكرين ونجوم الفنّ من جميع أنحاء العالم ضمن أكثر من ألف فعالية وورشة عمل.

المصدر: هيئة الشارقة للكتاب

مخطوطة إنجيلية نادرة باللغة العربية في الشارقة للكتاب