البوابة - عرض البورتريه الذاتي لممثل الأمريكي الشهير والموسيقي والفنان جوني ديب لأول مرة في المزاد. حيث سيتاح للشراء لمدة 13 يوماً.

لأول مرة عرض بورتريه ذاتي للفنان جوني ديب



البورتريه أتيح للشراء اعتبارًا من 20 يوليو حيث يمكن الحصول على صورته الذاتية الأولى، بعنوان "خمسة" ، عبر الإنترنت أو في معارض Castle Fine Art في جميع أنحاء المملكة المتحدة.



سيتم عرض العمل الفني للبيع لمدة 13 يومًا فقط وبسعر يبدأ من 1950 جنيهًا إسترلينيًا أو 1950 دولارًا أمريكيًا أو 2500 يورو وفقا ليورونيوز.



في عام 2023 قام جونى ديب بإعادة النظر في "Five" واغتنم الفرصة للتفكير في تكوينه الأصلي مضيفًا زخارف إضافية عززت عمقه ومعناه.



يعترف ديب بصراحة: "ليس من المريح القيام بإنجاز بورتريهات ذاتية"، ومع ذلك يدرك بطل قراصنة الكاريبي قوة التأمل الذاتي ويأمل أن تشجع أعماله الآخرين على التفكير في سلامتهم العقلية ورفاهية من حولهم حيث يقول: "إذا كان للقطعة صدى حتى مع شخص واحد فقط ، فإن هذا الفن له هدف".

العمل الفني المرجعي الملهم لـ "Five" يستوحى صورة تم التقاطها عام 2015 حيث تم استخدام الصورة لإعلان ديب كوجه في جلسة تصوير بقيادة المخرج الإبداعي الفرنسي جان بابتيست موندينو.



وفي وقت مبكر من هذا العام عرض جونى ديب فيلمه الأول منذ ثلاث سنوات "جين دو باري" ، في مهرجان كان السينمائي.



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