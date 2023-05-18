البوابة - باعت دار كريستيز، للمزادات العالمية، فى لندن، لوحة قماشية بعرض 12 قدمًا من تصميم جان ميشيل باسكيات التى يعود تاريخها إلى عام 1983، بـ 67 مليون دولار، وبهذا أصبحت اللوحة ضمن أغلى قطع الفنان التي تم بيعها للجمهور على الإطلاق.

لوحة يعود تاريخها إلى عام 1983، تباع بـ 67 مليون دولار

الفراعنة

تصور اللوحة، جماجم وشخصيات عائمة على خلفية مليئة بعبارات مكتوبة تشير إلى الفراعنة والمواقع المصرية القديمة، في وسط هذه اللوحة المكونة من ثلاثة أجزاء متصلة ، يقود الإله أوزوريس قارب أصفر إلى أسفل نهر النيل.

ويشار إلى أن الفنان الراحل باسكيات فنان جرافيتى من نيويورك توفى عن عمر يناهز 27 عامًا فى عام 1988، وصار مفضلاً لدى جامعى التحف والمتاحف العالمية والأثرياء، خاصةً وسط الوعى المتزايد بالعدالة العرقية وقضايا التنوع، وبيعت لوحته "المحارب" فى مزاد فى هونغ كونغ مقابل 42 مليون دولار، مما يجعلها أغلى عمل فنى غربى تم بيعه فى مزاد فى آسيا، وباسكيات قارئًا نهمًا للنصوص الإسبانية والفرنسية والإنجليزية ورياضيًا جيدًا ينافس في سباقات الجري.

ركز فن باسكيات على الانقسامات مثل الثروة مقابل الفقر والتكامل مقابل الفصل والتجربة الداخلية مقابل الخارجية، وقد مات باسكيات بسبب جرعة زائدة من الهيروين في مرسمه في سن 27.

جدير بالذكر، بيعت مؤخرًا، لوحة جان ميشيل باسكيات، مقابل 93.1 مليون دولار (119 مليون دولار) في مزاد في نيويورك، وهو ثانى أعلى سعر يدفعه الفنان الراحل لعمل الفنان الراحل، بيعت لوحة 1983 التي تصور جمجمة على خلفية حمراء، بمبلغ 81 مليون دولار في دار كريستيز، ولكن مع الرسوم والعمولات ، وصل السعر النهائي إلى 93.1 مليون دولار، وهو أعلى بكثير من التقدير البالغ 50 مليون دولار.

المصدر: اليوم السابع

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