مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق بدورته الثانية بحضور ولي عهد إمارة الفجيرة الشيخ محمد بن حمد الشرقي، بدولة الإمارات العربية، أطلقت فعاليات مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة فى دورته الثانية وتحت شعار "الفلسفة والرهن" ، وينظمه بيت الفلسفة في فندق ومنتجع البحر بالفجيرة، بحضور الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لكمال الأجسام واللياقة البدنية وبمشاركة نخبة من الفلاسفة العرب والأجانب والمحاضرين وأصحاب الاختصاص في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية من مختلف الجنسيات .

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق بدورته الثانية

دور العلوم الفلسفية

وأكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، دور العلوم الفلسفية في رفع الوعي الإنساني في المجتمعات البشرية وتشكيل هويتها الثقافية، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتبنّي مشروعات جادة لتعزيز المعرفة والفكر وتحقيق أقصى فائدة منها.

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق بدورته الثانية

أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة

ويناقش مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة خلال فترة انعقاده، حزمة متنوعة من الأفكار والمواضيع المتعلقة بالفلسفة، وجلسات نقاشية ومحاضرات تطرح جوانبها المختلفة، وقياس تأثيرها على نهوض المجتمعات ورفع الوعي الإنساني فيها. وأعلنت اللجنة المنظمة للمؤتمر عن قرب إطلاق معجم الفجيرة للفلسفة، الذي يعد أكبر معجم للألفاظ والمصطلحات الفلسفية على مستوى العالم العربي.

مؤتمر الفجيرة الدولي للفلسفة ينطلق بدورته الثانية

بيت الفلسفة

“بيت الفلسفة” مؤسسة ثقافية الأولى من نوعها انطلقت من إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية لصياغة الوعي العقلاني ونشره وتعليمه. نحن في “بيت الفلسفة” نؤمن بأن الفلسفة هي العقل المستنير الذي يسعى لفهم الواقع من حولنا لنكتشف الأسئلة وكيفية الإجابة عنها، موقنين بأن الفلسفة تهدف إلى خلق الوعي عبر الإجابات المنطقية لتلك الأسئلة لتثري حياتنا بشكل أفضل.

وإيماناً منا بأن التجربة الحضارية عملية مستمرة وفي تطور دائم يشمل كل صعد الحياة والإبداع، فإننا ارتأينا أن نغني التجربة الإماراتية الرائدة وأن نكون رديفاً علمياً هاماً تستنير به أجيال الحاضر والمستقبل.

تهدف مؤسسة “بيت الفلسفة” لنشر القيم الأخلاقية والجمالية والتنوير والتسامح. كما تسعى لخلق نخبة فكرية إماراتية تفكّر في واقعها تفكيراً منهجياً سليماً.

المصدر: البيان، بيت الفلسفة

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