قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا نستعرض معاً قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وتتنوع الكتب ما بين كتب سياسية وخيالية وأخرى تعتمد على الإثارة والتشويق، وجاءت القائمة كالتالي:

قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا

حافظ كتاب " THE BOYS FROM BILOXI " (أولاد من بيلوكسي) بقلم الكاتب جون جريشام على المرتبة الأولى منذ الأسبوع الماضي، وهذا هو الأسبوع الثالث للكتاب على القائمة، تدور قصته حول صديقان من أصدقاء الطفولة يسيران على خطى والديهما ، مما يضعهما على طرفي نقيض من القانون.

قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا

بينما جاء في المرتبة الثانية من قائمة نيويورك تايمز كتاب " GOING ROGUE " (الخروج عن القانون) بقلم جانيت إيفانوفيتش. وهو الكتاب التاسع والعشرون من سلسلة ستيفاني بلوم. حيث يطلب الرجل الذي اختطف مديرة مكتب فيني لسندات الكفالة عملة غامضة مقابل إطلاق سراحها.

قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا

أما المرتبة الثالثة فاحتفظ بها كتاب " NO PLAN B " (لا خطة بديلة) تأليف لي تشايلد وأندرو تشايلد ديلاكورت. وهو الكتاب السابع والعشرون من سلسلة " Jack Reacher"، يلاحق ريتشر قاتلًا لكنه غير مدرك للتداعيات الأكبر.

قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا

جاء في المرتبة الرابعة كتاب " TRIPLE CROSS " بقلم جيمس باترسون، وهو جديد هذا الأسبوع، ويدور حول قصة بوليسية، حيث يبحث المحقق "أليكس كروس" ومؤلف الجريمة الحقيقية "توماس تول" عن قاتل متسلسل يُعرف باسم "رجل العائلة".

قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعًا

في حين لا زال كتاب " FAIRY TALE " قصص خيالية لستيفن كينج في المرتبة الخامسة، والذي يدور حول قصة طفل في المدرسة الثانوية يرث سقيفة هي بوابة لعالم آخر حيث الخير والشر في حالة حرب.

تعتبر قائمة نيويورك تايمز لأكثر الكتب مبيعا بشكل واسع القائمة البارزة لأكثر الكتب مبيعا في الولايات المتحدة الأمريكية. تصدر أسبوعيا في مراجعة كتب نيويورك تايمز، وقد بدأت تصدر في التايمز منذ 12 أكتوبر 1931. ويكيبيديا

المصدر: صحيفة نيويورك تايمز

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