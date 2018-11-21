بيع المقتنيات الشخصية التابعة لأسطورة هوليوود، مارلين مونرو في مزاد علني

جاء على موقع دار المزادات " Julien's Auction" أن مجموعة من المقتنيات الشخصية التابعة لأسطورة هوليوود، مارلين مونرو، بيعت السبت 17 نوفمبر في لوس أنجلوس الأمريكية.

وأفاد ناطق باسم المزاد بأن مجموعة المقتنيات الشخصية ضمت طقمًا أسود حريريا من أزياء النجمة، كانت قد ارتدته في مؤتمر صحفي عقد عام 1956، بالإضافة إلى أثاث من منزلها الريفي في كونكتيكوت، وجائزة "غولدن غلوب" التي فازت بها عام 1961، وسيارة من طراز "Ford Thunderbird".

وقال الناطق إن جائزة "غولدن غلوب" بيعت مقابل 250 ألف دولار، أما سيارتها فبيعت مقابل 490 ألف دولار.

وعلاوة على ذلك فإن المزاد العلني باع رخصة قيادة النجمة مقابل 10 آلاف دولار، وعددًا لمجلة "بلاي بوي" بصورتها الفوتوغرافية على غلافه مقابل 32 ألف دولار، وكذلك بعض أزيائها التي تراوح سعرها بين 10 آلاف دولار و 44 ألف دولار.

يذكر أن مارلين مونرو تعتبر إلى حد الآن من أكثر نجمات هوليوود شعبية، وشاركت في عدد كبير من الأفلام المشهورة، منها؛ " نياغارا"،" في الجاز فتيات فقط"، "رجال الأعمال يفضلون الشقروات" وغيرها.