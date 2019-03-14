فلسطين وعمان تصلان القائمة الطويلة لجائزة مان بوكر الدولية

قائمة الأعمال المتأهلة لجائزة مان بوكر الدولية 2019 (المصدر: https://themanbookerprize.com).

أعلنت يوم أمس الأربعاء لجنة جائزة «مان بوكر» الدولية عن القائمة الطويلة لجائزة 2019. في أنحاء العالم، وتضم 13 عملاً أدبياً، بينهما عملان عربيان للكاتبة العمانية جوخة الحارثي والفلسطيني مازن معروف. ورشحت جوخة الحارثي عن عملها «سيدات القمر»، الذي ترجمته مارلين بوث إلى الإنجليزية بعنوان: «الأجرام السماوية». ورشح مازن معروف عن «نكات للمسلحين»، وهي مجموعة قصصية، ترجمها للإنجليزية جوناثان رايت.

وكانت جوخة الحارثي قد أصدرت 3 روايات ومجموعتين قصصيتين وكتاب نصوص مفتوحة وقصتين للأطفال، وفازت روايتها «نارنجة» (2016) بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب 2016. أما مازن معروف فقد بدأ حياته بكتابة الشعر وعمل بالصحافة الثقافية بجريدة «النهار» اللبنانية، كما ترجم عدة أعمال روائية وقصصية ونشر قصصاً للأطفال. وسبق لـ«نكات للمسلحين» أن فازت بجائزة الدورة الأولى لملتقى القصة القصيرة في الكويت 2017.

وضمت القائمة الطويلة 13 عملاً لكتاب من السويد، والصين، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وألمانيا، والأرجنتين، وإيطاليا، وإسبانيا، وكولومبيا، وبولونيا، وآيرلندا، وتشيلي، وإيطاليا. وهي أعمال نشرت ترجماتها في بريطانيا أو آيرلندا، وهو من شروط الجائزة، بين الأول من مايو (أيار)، والثلاثين من أبريل (نيسان). واختيرت هذه الأعمال من 108 كتب قدمت للجائزة. وضمت لجنة التحكيم خمسة أعضاء برئاسة بيتاني هيوز، وهو مؤرخ ومؤلف. ومن المقرر الإعلان عن القائمة المختصرة المكونة من 6 كتب 9 أبريل المقبل في لندن، فيما سيعلن عن الفائز أو الفائزة بالجائزة في الواحد والعشرين من شهر مايو في العاصمة البريطانية.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه إسترليني يتقاسمها مناصفة الكاتب والمترجم.

وجائزة «مان بوكر الدولية» أطلقتها مؤسسة «مان بوكر» انسحبت منها مؤسسة «مان» قبل حوالي شهر، فتغير اسمها إلى «بوكر» فقط كما كان في الماضي قبل أن تندمج معها «مان» وتأسست رسمياً في 2005. ومنذ ذلك الوقت حتى 2015 كانت تمنح كل عامين إلى كاتب من أي جنسية، بشرط أن يكون لديه مجموعة من الأعمال نشرها باللغة الإنجليزية أو ترجمها إلى الإنجليزية، لكن منذ 2016 قسمت جائزتها بين المؤلف والمترجم.