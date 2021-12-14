ما هي القصيدة التي غناها الجسمي في "شاعر المليون" حسين الجسمي ضيف أولى حلقات "شاعر المليون" أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، خلال مشاركته ضيفاً في أولى حلقات البث المباشر لبرنامج الشعر النبطي "شاعر المليون" بموسمه العاشر، أغنية "ريت أنا في شاطي الراحة"، التي تعتبر من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه".

ما هي القصيدة التي غناها الجسمي في "شاعر المليون"

"ريت أنا في شاطي الراحة"

من الروائع الشعرية للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، خلال مشاركته ضيفاً في أولى حلقات البث المباشر لبرنامج الشعر النبطي "شاعر المليون" بموسمه العاشر، أغنية "ريت أنا في شاطي الراحة"، من ألحانه وغنائه، وهي من الروائع الشعرية التي حملت أجمل الوصف ومشاعر الشجن، والذي قال في مطلعها:

ريت أنـا فـي شاطـي الرّاحة

مـن سـرور وإنْـس ما ريـتـه

مـن ورود تبِـنّ أريـاحـه

والجمـال مشـيِّدٍ بيـتـه

وأوضح الجسمي، أن اختياره الغناء في مشاركته ببرنامج "شاعر المليون"، برائعة من روائع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ما هو الاّ ترسيخاً للهوية الوطنية والإرث الثقافي الإماراتي الأصيل، مؤكداً أنه فخراً يعتز به وإضافة مهمة في مشواره الفني.

وعرض حسين الجسمي، فيديو مصور لأغنية "ريت أنا في شاطي الراحة"، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، متضمناً تفاصيل القصيدة والعمل.

أبو ظبي: انطلاق برنامج الشعر النبطي «شاعر المليون»