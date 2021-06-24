متحف الأطفال في اللوفر – أبوظبي، يفتتح أبوابه مجدداً

يفتح متحف الأطفال في اللوفر – أبوظبي، أبوابه مجدداً الجمعة، ليرحّب بالزوار بحلته الجديدة مع معرض "مشاعري: مغامرة جديدة في عالم الفن"، وهو معرض تفاعلي للأطفال يتيح لهم التعرّف إلى مشاعرهم، واستكشافها من خلال الأعمال الفنية والتجارب التفاعلية...

ويجمع المعرض ما بين الترفيه والتثقيف، ويشجّع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات، وأولياء أمورهم على التعرّف إلى المشاعر المختلفة، مثل الفرح والحزن والخوف والغضب، من خلال التجارب التفاعلية والألعاب.

وقال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: "نفخر بإعادة افتتاح متحف الأطفال في اللوفر أبوظبي عبر معرض تفاعلي وترفيهي آمن.. فالفنون لها القدرة على إطلاق العنان للإمكانات الإبداعية لدى الطفل وتعزيز صحته النفسية".

