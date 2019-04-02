مجموعة من رسائل العالم الشهير أينشاتين تباع بمبلغ 134,000 دولار

بيعت مؤخرا، مجموعة من رسائل العالم الشهير أينشاتين، والتى ضمت رسالة تحدث فيها عن "جنون هتلر" الذى سيطر على ألمانيا، والرسالة بيعت بمبلغ 134,000 دولار.

كان آينشتاين بجانبه أبحاثه العلمية كاتبًا غزير الإنتاج، وقد سمحت رسائله للمؤرخين برؤية ما كان يشغله، كما تظهر هذه الرسائل فكر آينشتاين فى القضايا الكبيرة والصغيرة، خاصةً حول كيفية تأثير أحداث العالم عليه وعلى الآخرين الذين استهدفتهم ألمانيا النازية، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "لايف ساينس".

ومن ضمن الرسائل المباعة، رسالة بتاريخ 10 يونيو 1939، كتب أينشتاين إلى موريس لينز، وهو رائد فى مجال العلاج الإشعاعى بجامعة كولومبيا فى مدينة نيويورك، حيث إنه هنأئه لعمله لصالح اللاجئين اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال آينشتاين لصديقه:"قوة المقاومة مكنت الشعب اليهودى من البقاء على قيد الحياة لآلاف السنين، وأتمنى أن نقف أمام هذا الاختبار".

اختتم أينشتاين رسالته وقال:"يجب أن يكون مصدرارتياح عميق لك أن تقدم مساهمة مهمة للغاية فى إنقاذ زملائنا اليهود المضطهدين من أخطارهم الكارثية ودفعهم نحو مستقبل أفضل".