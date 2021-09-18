مخطوطة إسلامية نادرة تحتوي على أول تشريح لجسم الإنسان اقتنت مكتبة الملك عبد العزيز العامة فى الرياض، واحدة من أندر المخطوطات العالمية لأول كتاب في العالم يصور تركيب جسم الإنسان من الداخل ويرسمه ويشرّحه، بعنوان: "تشريح بدن الإنسان"، من تأليف منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إلياس الكشميري، ويعود تاريخ كتابته للفترة بين 782-793 هجرية، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

مخطوطة إسلامية نادرة لأول تصور لتركيب جسم الإنسان

يصنف الكتاب كواحد من أهم المخطوطات الطبية الإسلامية، حيث سبق به صاحب التشريح الحديث الطبيب البلجيكي أندرياس فيزاليوس، كما سبق به الرسام الإيطالي المعروف ليوناردو دافنشي، وبينما نشرت وكالة "واس" مجموعة صور للكتاب، فإن صفحة مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض، نشرت مقطع فيديو للحظات استعراض الكتاب فور اقتنائه.

مخطوطة إسلامية نادرة تحتوي على أول تشريح لجسم الإنسان

يحتوي الكتاب على رسومات للعضلات، والعظام، والأوعية الدموية كما تخيلها الأطباء وقتها: القلب في أعلى ومقدمة الأعضاء، أما الرئتان فتقعان أسفل القلب في منتصف الجسم، وصورت المعدة على أنها تركيب صغير على يمين الجسم.

كما يحتوي على أول رسوم توضيحية تشريحية إسلامية باقية، توضح جسم الإنسان بأكمله، وهى تشمل رسوما يشغل كل منها صفحة كاملة، مرسومة بالقلم باستخدام أحبار مختلفة الألوان، تتألف الدراسة من مقدمة يليها فصول عن العظام والأعصاب والعضلات والأوردة والشرايين والوجه والأنف والكبد والطحال والرئتين وغيرها من أعضاء الجسم الإنسانى، ويصف المؤلف الشرايين بأنها عبارة عن عروق متحركة طالعة من البطين الأيسر والبطين الأيمن من القلب، حيث تحدث حركة انبساط وانقباض، ويتناول الفصل الختامى الأعضاء المركبة، مثل: القلب والمخ، بالإضافة إلى تكوين الجنين، ويتضمن رسماً يُصور الشَبَكة الشريانية للمرأة الحامل.

مخطوطة إسلامية نادرة تحتوي على أول تشريح لجسم الإنسان

تحوي رسومات الكتاب كذلك رسوما للهيكل العظمى والأعصاب والعضلات والعروق والأوردة، وشرايين الرجل وبعض الأعضاء الرئيسية وشرايين المرأة وبعض الأعضاء الرئيسية، وتتشكل المخطوطة من (26) ورقة، وست لوحات مرسومة، وكتبت باللغة الفارسية، ونسخت فى 21 رمضان 1119هـ الموافق 1707م على يد ناسخ يدعى محمد حسن.

من هو منصور بن إلياس هو منصور بن محمد بن أحمد بن يوسف بن إلياس الكشميري

طبيب مسلم، من أهل شيراز، إيران، نشأ في عائلة تعني بالعلم، وكان قد أهدى بعض كتاباته لأمراء فارس ومنهم ضیاء الدین پیرمحمد بهادر (797-811 هـ). تعود كتاباته إلى فترة 782-793 هـ.

أحد الرسوم التوضيحية الملونة للتشريح البشري، من منصور بن إلياس. هذا الرسم يوضح الجهاز العضلي، كما يظهرا من الأمام. من مخطوطة «تشريح بدن الإنسان»، حوالي 1450. في المكتبة الوطنية للطب.