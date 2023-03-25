البوابة - أطلق مركز أبوظبي للغة العربية ، التابع لدائرة الثقافة والسياحة، المجموعة الكاملة من "سلسلة عيون الشعر العربي"، بالتزامن مع اليوم العالمي للشعر، الذي يصادف 21 مارس (آذار) من كل عام.

مركز أبوظبي للغة العربية يطلق مجموعة "عيون الشعر"

موسوعة غنية ومرجع موثوق حول الشعر العربي



وتهدف هذه المبادرة إلى إعادة إحياء التراث الشعري العربي، من خلال إعداد ما يصل إلى 100 كتاب جمعتها نخبة من الباحثين المتخصصين في الشعر العربي من بطون الكتب وأمهات المصادر.



احتفاء بالشعر

وكان المركز قد أطلق المجموعة الأولى لسلسلة "عيون الشعر العربي"، التي ضمت 25 كتاباً، في عام 2021، فيما أطلق المجموعة الثانية، التي تضم 25 كتاباً، في عام 2022، وشهد هذا العام أيضاً الإعلان عن إطلاق المجموعة الثالثة للسلسلة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، بينما أطلقت المجموعة الرابعة والأخيرة في يوم الشعر العالمي خلال الشهر الجاري.



وتضم سلسلة "عيون الشعر العربي" مختارات من الشعر العربي منذ عصر ما قبل الإسلام وحتى القرن الثامن عشر، وقد رتبت تاريخياً من الأقدم إلى الأحدث، مع وضع مقدمات دالة لها وشروح تتوجه إلى شريحة واسعة من القراء وذلك احتفاء بالشعر العربي.



حفظ التراث

تحتوي المجموعة على 21 كاتباً وباحثاً وناقداً متخصصاً في الأدب العربي القديم ومن مختلف الدول العربية بما فيها: الإمارات والأردن ومصر والبحرين وسوريا والعراق والكويت والمغرب، والذين سيحفظ التاريخ جهودهم من خلال هذه السلسلة التي ستبقى خالدة للأجيال القادمة.



عناوين مختارة بعناية

وضمت عناوين السلسلة عدداً من الموضوعات المختارة بعناية، التي تشمل المشاعر والنزعات الإنسانية المختلفة من الحب والحنين إلى الأوطان، والوفاء والحكمة، والمرض والموت، إضافة إلى موضوعات تتعلق بالحيوانات التي رافقت الشعراء في بيئاتهم المتعددة، مثل الإبل والخيل والذئاب والصقور والنسور، وضمت أيضاً موضوعات مرتبطة بالطبيعة والظروف المناخية والبيئية التي عاش فيها الشعراء من المطر والصحراء والأطلال والنار، إلى جانب موضوعات تتعلق بالفنون والإبداع بوصفها شكلاً من أشكال الجمال وترويض الطبيعة لصالح الإنسان، مثل العمران والأديرة والسيف والقلم والأدوات واللوازم والملبس والزينة والحلي.

المصدر: البيان

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