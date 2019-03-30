السنغالي محمد جوب يتصدر فرسان الأمسية التاسعة لمسابقة أمير الشعراء

حصل الشاعر السنغالي محمد الأمين جوب، على أعلى درجات لجنة تحكيم مسابقة أمير الشعراء المكونة من الدكتور على بن تميم والدكتور صلاح فضل، والدكتور عبد الملك مرتاض، وذلك بمنحه 27 درجة من 30 درجة في الحلقة قبل الأخيرة من المسابقة.

وجاء ذلك من خلال قصيدة مميزة حملت عنوان (مُكابَداتٌ في مقام القصيدة)، قال فيها محمد جوب: «ليلٌ عَلَى كتفِ النَّهارِ سَيَصْعدُ، وَسَلالمٌ تهْمِي لِيَشْتعِلَ الغَدُ، لَيْلٌ مَجَازِيُّ المَلاَمِحِ، يَرْتَدِي عَطَشًا، لأنّ الأَبْجَدِيَّةَ تُرْعِدُ، سَكَبَ “الفَراهِيدِيُّ” خَمْرَ بُحُورِهِ لِنَظَلَّ فِي عُمْقِ الجَمالِ نُعَرْبِدُ».