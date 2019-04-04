مسابقة" أمير الشعراء "

هنأ اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، الشاعرة الإماراتية شيخة عبدالله جاسم المطيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيسة الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في دبي، بفوزها بالمركز الثاني في مسابقة" أمير الشعراء ".

وقال الاتحاد: إن هذا الفوز مصدر فخر واعتزاز لأسرة الكتاب والأدباء والمثقفين في الإمارات، كما اعتبره نتيجة طبيعية للجهود المتعاظمة المبذولة في دولة الإمارات لتمكين المثقف الإماراتي، وتمكين المرأة الإماراتية والمرأة الكاتبة والشاعرة.

وقال الشاعر والكاتب الصحفي حبيب الصايغ رئيس مجلس الإدارة، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن الشاعرة شيخة المطيري حققت بهذا الفوز الثمين مركزًا متقدما للمرأة الكاتبة والشاعرة للمرة الأولى في تاريخ هذه المسابقة الرفيعة، وفيما هنأ الصايغ الشاعر السعودي سلطان السبهان بتتويجه أمير الشعراء في هذه الدورة، أشار إلى تفوق الشاعرة المطيري في درجات لجنة التحكيم الموقرة، داعيا إلى إيجاد قدر أكبر من التوازن بين رأي لجنة التحكيم الفني الخالص ورأي الجمهور في الدورات المقبلة، كما أشار إلى نزاهة الجائزة، وهو ما أكسبها هذه القيمة المضاعفة منذ انطلاقها.

وقال حبيب الصايغ: إن الشاعرة شيخة المطيري جديرة بهذه المكانة، نظرا لمثابرتها وحرصها الشديد على كتابة قصيدة جديدة تستفيد من الإرث العربي، وتتسم بروح الحداثة والمغامرة في الوقت نفسه.

وأضاف: "ابتعدت شيخة في قصائد المسابقة، وفي إنتاجها الشعري عموما عن التكلف والمبالغة الفجة، وانتهجت أسلوبًا من الرقي والبساطة والعمق، في لغة رشيقة ومضمون أنيق آسر، وهو ما جعلها محل إعجاب الجميع في أرجاء الوطن العربي، وفي أماكن متفرقة من العالم، حيث يصل صوت "أمير الشعراء".

وتوجه بالتهنئة إلى الشاعرة المصرية هبة الفقي عضو اتحاد كتاب الإمارات على فوزها بالمركز السادس، مشيدًا بأدائها المشرف، وإلى كل من الشعراء المصريً مبارك سيد أحمد، والسنغالي محمد الأمين جوب،و عبدالمنعم حسن محمد من مالي الفائزين بالمركز الثالث والرابع والخامس على التوالي.