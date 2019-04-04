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الشاعرة الإماراتية شيخة عبدالله جاسم المطيري تفوز بالمركز الثاني في مسابقة" أمير الشعراء "

الشاعرة الإماراتية شيخة عبدالله جاسم المطيري تفوز بالمركز الثاني في مسابقة" أمير الشعراء "
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