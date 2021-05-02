مسرح البولشوي في موسكو يقرر إلغاء جولته العالمية بسبب كورونا

أعلن مسرح البولشوي في موسكو الثلاثاء الماضي أنه قرر إلغاء جولته العالمية لموسم 2021- 2022 بسبب جائحة كورونا، مع الإبقاء على عدد من الإنتاجات العالمية مع فنانين أجانب...



ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن مدير المسرح فلاديمير أورين قوله خلال العرض السنوي للموسم الجديد إن "الجولات المقررة هذا الموسم ألغيت حتى مارس (آذار) 2022".

وأضاف أن "الجولات الأولى التي نعتزم إجراءها بعد ذلك، لا نعرف بعد ما إذا كانت ستحصل أم لا، لأن مزيداً من الأصوات تعلو مؤكدة أن الدول الأجنبية لن تعترف بلقاحاتنا ولن تقبل باستقبالنا إذا تلقينا هذه اللقاحات".

وأشار أورين إلى أن المسرح أنجز كل الخطط التي كانت موضوعة للموسم الجاري، معترفاً بأن هذه المرحلة كانت صعبة على المسرح إن مالياً أو إنسانياً.

وأصيب 150 من العاملين في مسرح بولشوي بفيروس كورونا في ذروة الموجة الموجة الثانية. ورغم إلغاء العروض في الخارج، سيواصل مسرح بولشوي إنتاج عدد من العروض بمشاركة أجنبية، بينها ما هو بالتعاون مع مسرح متروبوليتان في نيويورك، ومع مخرجين أمريكيين وإيطاليين وألمان.

استعدادات لإعلان مدينة "سامرّاء" عاصمة للحضارة الإسلامية