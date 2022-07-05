مصممة جرافيك مصرية متهمة بسرقة تصاميم لوحات فنان روسي اتهم الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، مصممة الجرافيك المصرية، غادة والي، بسرقة أربع لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو كلية البنات في القاهرة، بمباركة من الحكومة المصرية، في حين التزمت الفنانة الصمت، لا سيما بعد نشر العديد من التقارير الموثقة إزاء تورطها في سرقة تصاميم مشروع الهوية البصرية لمحافظة الأقصر (جنوب)، وغلاف فيلم "الأصليين" الذي أنتج العام 2017.

مصممة جرافيك مصرية متهمة بسرقة تصاميم لوحات فنان روسي

تصاميم يونانية

وقال كوراسوف في تصريح لـ"نوفوستي" إن غادة والي "قدمت كولاجاً من لوحاتي على الكمبيوتر، وقصت الأشكال وصنعت تركيبها الخاص منها وقلبت بعض الأشكال في مرآة وغيرت لونها". وتابع أن والي "أضافت صوراً مشهورة جداً (ليست صُوره) للإلهة المجنحة وإيزيس، والباقي أخذ مني". وقال الفنان الروسي في تصريحات صحافية إن لوحاته المسروقة متاحة في الموقع الإلكتروني الخاص به، ثلاث منها في قسم الأصول المبيعة، والرابعة في قسم الأصول المتوفرة، مشيراً إلى أن إحداها ليست مستوحاة من مصر القديمة، وإنما اليونان القديمة، وهي رسم لـ"زوجة بينلوب" في ملحمة "هوميروس"، غير أن المصممة المتهمة بالسرقة نقلتها و"كأنها مستوحاة من الحضارة المصرية القديمة". وعن شعوره بعد رؤية أعماله ضمن تصميم محطة المترو من دون نسبتها إليه، قال الفنان الروسي إنه لا يشعر بالأذى لأنهم استخدموا أعماله، لكنه اعترض على عدم الإشارة إلى اسمه، وتمنى إيضاح الأمر. وأشار إلى أنه لجأ للمحامين لمساعدته في حماية حقوقه.

مصممة جرافيك مصرية متهمة بسرقة تصاميم لوحات فنان روسي

أزمة محطة مترو الأنفاق



وبدأت الأزمة حين تداول نشطاء صوراً للوحات التي زينت محطة مترو الأنفاق "كلية البنات" شرقي القاهرة، والتي "صممتها" غادة والي، وقال بعضهم إن الرسوم مقتبسة من لوحات الفنان الروسي المعروف بالأسلوب التكعيبي. وأعرب الفنان التشكيلي محمد عبلة عن أسفه لما حدث، مؤكداً أن لوحات محطة كلية البنات مأخوذة بالنص من الفنان الروسي... وقال عبلة في تصريحات صحافية إن مصر فيها أفريقيات كثيرات، لكن ذلك ليس مربط الفرس في هذه القضية، وإنما في اقتباس عمل روسي وتلبيسه ملابس مصرية، مشيراً إلى أنه كان يجب تشكيل لجنة لقبول واستلام هذه الأعمال.



وتعليقا على السرقة، كشف مصدر مسؤول بالشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو RATP، أن الشركة كانت متعاقدة بالفعل مع غادة والي، صاحبة اللوحة، وأن العقد فُسخ لأسباب مهنية. وأكد المصدر أن الشركة الفرنسية لم تكن تعرف أن هذا التصميم "مسروق" من تصميم الفنان الروسي. وأوضح أن الشركة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة الآن، بعد اكتشافها الأمر، على الرغم من فسخ التعاقد مع غادة والي.

غادة والي

من مواليد العام 1990، وتخرجت في الجامعة الألمانية في القاهرة العام 2011، ثم لمع نجمها فجأة عبر وسائل الإعلام والقنوات الموالية للنظام المصري إثر انضمامها إلى "البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب". أعدت والي شهادة ماجستير في التصميم من فلورنسا، إيطاليا، وفازت بها كمنحة دراسية. ودرّست التصميم الغرافيكي في كل من الجامعات الألمانية والأميركية في القاهرة. وطورت غادة خطًا عربيًا تم اختياره كواحد من أفضل 100 قطعة تصميم غرافيكي في العالم من قبل جمعية فنون الطباعة في شيكاغو. "المدن"

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