انطلاق معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض الإسكندرية الدولي للكتاب

افتتحت مكتبة الإسكندرية، يوم الاثنين، معرض الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى 7 أبريل المقبل، بحضور هدى الميقاتي، نائب مدير مكتبة الإسكندرية ورئيس اللجنة المشرفة على المعرض، الدكتور فيصل الحفيان مدير معهد المخطوطات العربية ضيف شرف المعرض، والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وسعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين ولفيف من الشخصيات العامة.

يضم المعرض نحو 50 دار نشر مصرية وعربية، ويحتوي على أجنحة لأربع دول عربية هي الكويت، الإمارات، سوريا، فلسطين، كما يستضيف المعرض داخل مكتبة الإسكندرية أجنحة للعديد من الهيئات الحكومية والعربية مثل وزارة الآثار، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، المجلس القومي للصحة النفسية، المركز القومي للترجمة، وقنصلية فلسطين، كما تنضم أجنحة سور الأزبكية أيضا داخل مكتبة الإسكندرية هذا العام.

كما يضم المعرض الذي يستمر لمدة 14 يوما، عددا ضخما من الفعاليات الثقافية تصل إلى أكثر من 165 حدثا ثقافيا وأكثر من 650 متحدثا متنوعا ما بين الفن والأدب والعلوم والشعر والقصة والرواية والفكاهة.