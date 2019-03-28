هانى دعبس يوقع روايته الثالثة “مدينة الطالبات”، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

يوقع الكاتب الصحفى هانى دعبس، روايته الثالثة “مدينة الطالبات”، بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب، بعد أن حققت الرواية نجاحًا كبيرًا، ودخلت قائمة الكتب الأكثر مبيعًا في معرض القاهرة للكتاب.

الرواية هى أول عمل أدبى يناقش الأزمات التى يشهدها المجتمع المصرى، بسبب جريمتى ختان الإناث وزواج القاصرات، حيث ترصد الأبعاد النفسية لضحايا الجريمتين، من خلال سرد لقصص حياتهن، منذ نعومة أظافرهن حتى التحاقهن بالجامعة، ودخولهن المدينة الجامعية للطالبات، فى أربعة فصول تحمل أسماء “ألم وأمل ومحنة ومنحة”.

وتعد “ندى” الشخصية الرئيسية، حيث تروى سيرتها الذاتية، والتغيرات التى طرأت على حياتها قبل دخولها مدينة الطالبات، حتى خرجت منها، وتتطرق أيضًا إلى حياة زميلاتها فى غرفة المدينة، وهن “نورا” و”فاطمة” و”نانا”، اللائى يعتبرن نماذج مأساوية لجريمتى الختان والزواج المبكر.

يذكر أن “مدينة الطالبات” هى الرواية الثالثة للكاتب الصحفى هانى دعبس، حيث صدرت له رواية “الحب فى زمن الثورة”، والتى تعد أول عمل أدبى يؤرخ الثورة المصرية، ودخلت قائمة الكتب الأكثر انتشارًا بالخليج بعد 4 أشهر من صدورها، كما أصدر روايته الثانية “ريكورد” فى عام 2016، والتى لاقت نجاحًا كبيرًا، ودخلت قوائم الكتب الأكثر مبيعًا بمصر.