"مقدمة لدراسة بلاغة العرب" تأليف أحمد ضيف

منذ بدايات القرن الماضي وحتى وقتنا هذا والمحاولات مستمرة من قبل الأدباء والنقاد لدراسة الأدب العربي بطرق جديدة ومختلفة عن المناهج التقليدية، وخصوصًا موضوعات البلاغة التقليدية وتنزيلها على اللغة المعاصرة...

والحقيقة أن اللغة العربية وعلومها تتسع لكل شيء تقريبًا ومهما أمعن العلماء النظر فيها لن يستخرجوا كل كنوزها ومعارفها وما تحتويه من أسرار، ولذلك لم تنقطع المحاولات ولم تنته كل الأحجيات بعد، ويبقى الهدف الأساسي عند الجميع هو الحفاظ على اللغة العربية في مكانة متقدمة وفي مصاف اللغات الحية، لتستوعب كل تحولات وتغيرات العصر ومفرداته وأحداثه الجديدة التي تولدت من الثورات العلمية والفكرية والمنهجية. وهذه النزعة هي التي دفعت المؤلف إلى تقديم الكتاب القيم الذي بين يدينا، ليحاول إرساء رؤية حداثية مواكبة للعصر ولعلوم اللغة. ومن أبرز الموضوعات والمقالات الواردة في الكتاب: الكلام البليغ ودراسته، الأدب أو البلاغة، أنواع البلاغة، الشعر الجاهلي، البلاغة والاجتماع، النزعات المختلفة في فهم البلاغة، تبعة الشعراء والكتاب، النقد الأدبي، البيئة وأثرها في العقول، خواص الأجناس البشرية وأثرها في العقول، مذهب التدرج والانتقال في أنواع البلاغة، النقد الأدبي عند العرب.

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