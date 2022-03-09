مكتبة البوابة:"السرايا الصفرا مذكرات مدير مستشفى المجاذيب" صدور نسخة جديدة من كتاب «السرايا الصفرا.. رحلة في مذكرات مدير مستشفى المجاذيب»؛ هو كتاب جديد للكاتب الصحفي والباحث محمد الشماع.

مكتبة البوابة:"السرايا الصفرا مذكرات مدير مستشفى المجاذيب"

غلاف الكتاب:

«من الأقوال الشائعة: خذوا الحكمة من أفواه المجانين، والواقع أن بعض الأذكياء والعباقرة قد يدخلون مستشفى المجاذيب ويقيمون به، ولا يمكنك أن تعدهم عقلاء، ولا مجانين، فهم بين هؤلاء وهؤلاء، يحسنون المناقشة، ويقدرون على الكتابة والتأليف والبحث. ومن هذه الطائفة رجل في السبعين من عمره، قضى نصف عمره في مستشفى المجاذيب، وكان شغوفًا بدراسة التاريخ، وقد اتجه إلى البحث في تاريخ الجنون والمجانين في مصر، وراح يطلب المعلومات والمراجع وهو في المستشفى، حتى وضع سفرًا فريدًا في هذا الموضوع، كتبه بيده، ولم يتح له إصداره في شكل كتاب مطبوع» .

كاتب الفقرة السابقة هو الدكتور محمد كامل الخولي الذي قضى أكثر من أربعين عامًا طبيبا للمرضى النفسيين والعقليين، والذي كتب ذكرياته معهم في تلك السنوات، ونشرها في مجلة «مجلة المصور» على حلقات مسلسلة سنة 1954.

أما الكتاب فهو رحلة تاريخية واجتماعية ونفسية في تلك المذكرات، يخوضها المؤلف محاولا استكشاف خفايا الزمن والشخصيات التي تناولها الطبيب في مشاهداته.

«السرايا الصفرا..مذكرات مدير مستشفى المجاذيب» محمد الشماع

محمد الشماع

صحفي وباحث مواليد أكتوبر 1979، صدر له كتب «أيام الحرية» و«الشعب يبدي رأيه في كل ما حدث»، و«حكايات من دفتر صلاح عيسى» ويعمل الكاتب في مؤسسة «أخبار اليوم»، ويكتب في عدد من الصحف والمواقع المصرية والعربية ،فضلا عن أنه صانع أفلام وثائقية، وله تجربة في كتابة السيناريو بفيلم «هبوط حاد في الدورة الدموية» .

وتنطلق الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال الفترة من 26 يناير الجاري، وحتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 51 دولة من 6 قارات، واختارت إدارة المعرض «اليونان» لتكون الدولة ضيف الشرف، والكاتب الراحل يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

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