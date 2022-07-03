مكتبة البوابة: "أسرار الحج والعمرة" تأليف طارق السويدان الصادر عن شركة الإبداع الفكري هي شركة متخصصة في مجال النشر والتأليف، ويترأس مجلس إدارتها الدكتور طارق السويدان.

مكتبة البوابة: "أسرار الحج والعمرة" تأليف طارق السويدان



نبذة عن الكتاب

الحج سفر الهجرة إلى الله تعالى استجابة لدعوته.. وهو نسك تهفو له القلوب المؤمنة.. وهو الرحلة الفريدة في عالم الأسفار.. ينتقل المسلم فيها بنفسه وقلبه إلى البلد الأمين.. نضع بين أيديكم هذا الكتاب والذي سيكون دليلنا عبر هذه الرحلة.. نستشف بعضًا من أسرار مناسكه .. ونتعرف على بعض حِكَمِه فنلتقطها.. سنتكلم عن هذه المناسك (واحدًا تلو الآخر) وخطوة خطوة في كل مكان.. وليس ما سنذكره في رحلتنا أحكامًا فقهية ولا بحثًا في المباح والمحظور، إنما هو عبارة عن مشاعر جاشت بها النفس وطربت.. وتأملات سبح الفكر في سُبُحاتها.. بعد قراءتك لهذا الكتاب ستجد إجابات شافية للتساؤلات التالية:

لماذا نطوف جهة اليسار وليس اليمين؟ ما السر في أن السعي سبعة أشواط؟ لماذا نرجم حجرًا بحجارة وما سر ذلك؟ ما أسرار الأضحية وتقريب القرابين؟ لماذا نبيت بمنى قبل عرفة؟ يحوي هذا الكتاب أسرارًا خاصة جدًا بالمؤلف في معاني الحج والعمرة، إضافة إلى جداول خاصة ومختصرة للأحكام، كما ضم بعضًا من الأدعية والأذكار في مواضعها المناسبة، كل ذلك مدعمًا بالصور المعبرة والمشوقة وبأسلوب جميل جذاب يضاف إلى رصيد شركة الإبداع الفكري للنشر والتوزيع نتمنى لكم قراءة ملؤها المتعة والفائدة.

مكتبة البوابة: "أسرار الحج والعمرة" تأليف طارق السويدان

نبذة عن المؤلف

طارق السويدان داعية إسلامي اشتُهر ببرامجه الإذاعية التي تتناول التاريخ الإسلامي والفكر وتنمية القدرات والآداء. معه دكتوراه في هندسة البترول من جامعة تلسا (University of Tulsa) أوكلاهوما / الولايات المتحدة مع مرتبة الشرف 1990.

ماجستير في هندسة البترول من جامعة تلسا / أوكلاهوما / الولايات المتحدة مع مرتبة الشرف 1982.

بكالوريوس في هندسة البترول من جامعة بنسلفانيا / الولايات المتحدة 1975. من مؤلفاته:

مختصر العقيدة الإسلامية.

أسرار الصوم

أسرار الحج والعمرة

الصوم.

فلسطين.. التاريخ المصور.

الأندلس.. التاريخ المصور.

الامام أبو حنيفة

الامام أحمد بن حنبل.

الامام الشافعي.

الامام مالك.

اليهود.. الموسوعة المصورة.

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