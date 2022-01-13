مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة ثروت أباظة هو أديب وكاتب روائي وقصصي ومسرحي مصري شهير. ويُعد أباظة أحد المهتمين بالأدب العربي، وواحد من أعلام الأدب العربي في القرن العشرين. وقد أثرى أباظة المكتبة العربية بالعديد ومن الكتب والروايات والمسرحيات. وفي هذا المقال سنقدم مراجعة لـ أشهر 10 كتب لـ ثروت أباظة.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب الأول: كتاب ذكريات لا مذكرات

كتاب ذكريات لا مذكرات هو أحد أشهر وأهم أعمال الكاتب والأديب والكاتب المصري الشهير الأستاذ ثروت أباظة. وقد حقق هذا العمل شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا وواسعًا في الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

وقد صدر كتاب ذكريات لا مذكرات لأول مرة في عام 1985م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وقد كتب أباظة هذا الكتاب بعدما جاوز الستين من عمره، فيحكي فيه عن نشأته وحياته الأدبية وعلاقته بالأدباء الكبار مثل نجيب محفوظ وطه حسين ومحمد حسنين هيكل وغيرهم.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب الثاني: كتاب السرد القصصي في القرآن الكريم

وقد صدر كتاب السرد القصصي في القرآن الكريم لأول مرة في عام 1999م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وفي هذا الكتاب أراد الكاتب أن يُبرز وجه من وجوه إعجاز القرآن الكريم آلا وهو الإعجاز السردي لقصص القرآن الكريم، فلم يستعرض الكاتب كل قصص القرآن الكريم، ولكنه استعرض منها ما مكنه من إبراز هذا الإعجاز.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب الثالث: كتاب السباحة في الرمال

وقد صدر كتاب السباحة في الرمال لأول مرة في عام 1973م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وفي هذه المجموعة القصصية يُعالج ثروت أباظة من خلال النص القصصي بعض الأخلاق والسلوكيات البغيضة مثل الخيانة والكذب والبخل والسلبية وغيرها.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب الرابع: كتاب نقوش من ذهب ونحاس

كتاب نقوش من ذهب ونحاس هو أحد أشهر وأهم أعمال الكاتب والأديب والكاتب المصري الشهير الأستاذ ثروت أباظة. وقد حقق هذا العمل شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا وواسعًا في الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

وقد صدر كتاب نقوش من ذهب ونحاس لأول مرة في عام 1979م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وفي هذه المجموعة القصصية يسترجع أباظة ذكريات فترة الخمسينيات من القرن الماضي وما حدث في هذه الفترة تغيرات جذرية في نسيج المجتمع المصري.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب الخامس: كتاب وبقي شيء

وقد صدر كتاب وبقي شيء لأول مرة في عام 1979م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وفي هذه المجموعة القصصية يحاول الكاتب أن يرسم صورة عن حالة الإنسان ومشاعره الصادقة، وكذلك عن نفسه وما يدور بها من صراعات داخلية.

لماذا يظن كل إنسان أنه شيء آخر!

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب السادس: كتاب حين يميل الميزان

وقد صدر كتاب حين يميل الميزان لأول مرة في عام 1970م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وفي هذه المجموعة القصصية يناقش الكاتب الصراعات النفسية المختلفة التي تعتري النفس البشرية حين يوضع الإنسان في مفترق الطرق، إما أن يختار المبادئ والقيم وإما أن ينجرف في تيار الحياة.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب السابع: كتاب لمحات من حياتي

وقد صدر كتاب لمحات من حياتي لأول مرة في عام 1992م، وقد تم إعادة إصدار هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وفي هذا الكتاب يستعرض الكاتب ثروت أباظة لمحات من حياته منذ طفولته مرورًا بشبابه وأهم مراحل حياته وصولًا إلى وقت كتابة هذه السيرة. وقد جمعت هذه السيرة خبرات كثيرة مر بها الكاتب.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب الثامن: كتاب رؤوس في السماء

وقد صدر كتاب رؤوس في السماء لأول مرة في عام 2001م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وقد وافق صدوره العام الذي سبق وفاة الكاتب بسبب مرضه الشديد. ويضم هذا الكتاب مجموعة من المسرحيات التاريخية المميزة التي خطها أباظة في حياته المسرحية.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب التاسع: كتاب الأيام الخضراء

كتاب الأيام الخضراء هو أحد أشهر وأهم أعمال الكاتب والأديب والكاتب المصري الشهير الأستاذ ثروت أباظة. وقد حقق هذا العمل شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا وواسعًا في الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

وقد صدر كتاب الأيام الخضراء لأول مرة في عام 1960م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. ويضم هذا الكتاب مجموعة من القصص التي يدور أغلبها حول الحب العذري، وكيف أن الحب يُمكنه أن يصنع المستحيل دائمًا.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

الكتاب العاشر: كتاب القصة في الشعر العربي

كتاب القصة في الشعر العربي هو أحد أشهر وأهم أعمال الكاتب والأديب والكاتب المصري الشهير الأستاذ ثروت أباظة. وقد حقق هذا العمل شهرة واسعة وانتشارًا كبيرًا وواسعًا في الأوساط الثقافية والعامية على حد سواء.

وقد صدر كتاب القصة في الشعر العربي لأول مرة في عام 1977م، وقد تم إعادة طبع هذا الكتاب أكثر من مرة منذ وقت صدوره وحتى وقتنا الحالي. وفي هذا الكتاب يُقدم دراسة تحليلية مفصلة عن الشعر العربي وتمثل القصة فيه منذ قديم الأزل، فيُقدم النماذج والأدلة على ملازمة القصة للشعر العربي.

مكتبة البوابة: أهم 10 كتب للأديب المصري ثروت أباظة

نبذة عن حياة الأديب ثروت أباظة

ولد ثروت دسوقي أباظة في الخامس عشر من شهر يوليو لعام 1927م.

نشأ في عائلة أدبية كبيرة وهي عائلة أباظة، مما أثر في نشأته الأدبية.

تخرج في كلية الحقوق من جامعة فؤاد الأول عام 1950م.

بدأ أباظة حياته الأدبية في سن السادسة عشر، حيث بدأ في كتابة القصص القصيرة والتمثيليات الإذاعية.

اتجه بعد ذلك لكتابة الروايات المطولة، حيث بدأ بكتابة رواية ابن عمار، وهي رواية تاريخية.

تقلد منصب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، كما أصبح رئيس القسم الأدبي بجريدة الأهرام في الفترة بين 1975م و1988م.

تولى منصب رئاسة اتحاد الكتاب العرب.

كما تولى منصب وكيل مجلس الشورى، وهو منصب إداري رفيع في الدولة.

حصل على عضوية المجلس الأعلى للثقافة وعضوية مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

حصل على الرئاسة الشرفية لرابطة الأدب الحديث.

حصل على جائزة الدولة التشجيعية في عام 1958م.

نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وهو وسام رفيع في الدولة المصرية.

حصل على جائزة الدولة التقديرية في الأداب في عام 1982م.

توفي الأديب ثروت أباظة في السابع عشر من مارس عام 2002م إثر إصابته بورم خبيث في المعدة.

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