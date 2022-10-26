مكتبة البوابة: "أيام ميري الشركسية" لنوران خالد تعد رواية أيام ميري الشركسية هي الجزء الثاني لرواية فتاة من الشرق لنفس الكاتبة, لنستكمل معا حياة ميري بعد التهجير إلى الإسكندرية.

مكتبة البوابة: "أيام ميري الشركسية" لنوران خالد

عن الكتاب



تمرّ سنوات العمر دون أن نشعر، بعد أن تأخذ من أرواحنا الكثير. وعائلة الشيخ سلامة سوف تشهد من الصراعات والأحداث والتغيرات غير المتوقعة أكثر مما نتخيل.

بعد أن هاجرت ميري الشركسية مع عائلتها من روسيا إلى بلغاريا في عهد الدولة العثمانية، تضطرها الظروف للهجرة مرة أخرى إلى الإسكندرية، حيث تبدأ حياة جديدة في مصر.

هُنا في ذلك الزمان نرى تعاقب الأجيال على عائلة الشيخ سلامة وما يحدث لميري الشركسية من تفاصيل الحياة في فترةٍ مثيرة من عمر مصر، حيث تدور الرواية في فترة الاحتلال الإنجليزي لمصر وحرب فلسطين.. ونرى من خلال تعاقب الأجيال ما يدور ويحدث في الأسر المصرية البسيطة في ذلك الزمن، وكيف أن المشاعر تلعب دورًا أساسيًا في صياغة حياة أهل مصر.

تتميز كتابات نوران خالد بالغوص في التاريخ وتقديم حكاية ملهمة ومُفعمة بالتفاصيل الإنسانية المبهرة، كما تعتمد على بحثٍ غاية في الدقة في تفاصيل تاريخ الزمان والمكان.

مكتبة البوابة: "أيام ميري الشركسية" لنوران خالد

نبذة عن المؤلفة

كاتبة مصرية، تخرجت فى كلية إدارة الأعمال بالجامعة الألمانية بالقاهرة حاصلة علي ماجستير الاقتصاد و السياسة من جامعة فرايبورج بألمانيا, تعمل كمنسقة لبرنامج تنمية الشباب بجمعية علشانك يا بلدي للتنمية المستدامة، صدر لها رواية "جلالتها" عام 2013، ثم صدر لها رواية "طرد يصل متأخرا" عام 2016، وتعد رواية "فتاة من الشرق" الصادرة عام 2020 هي آخر إصدارتها.

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