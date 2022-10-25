مكتبة البوابة: "إيران من الداخل" للمؤلف فهمى هويدي حين صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب قبل أكثر من عقدين من الزمان، كان الهدف منه محاولة فهم الذي جرى في إيران. وقد أشرت في مقدمة تلك الطبعة التي صدرت في عام 1987 إلي أن غاية ما يمكن أن يوصف به الجهد الذي بذلته فيه آنذاك هو أنه القدر الذي بلغته في التعرف على حقيقة الزلزال الذي أحدثته الثورة الإسلامية، حين بهرت العالم بنجاحها عام 1979، لكن محاولة الفهم التي كانت في عام 1987، تقرأ الآن باعتبارها سردًا للتاريخ ورصدًا لوقائعه وأحداثه.

والفرق بين إدراك صورة الحقيقة في الثمانينيات وبين تحولها إلى تاريخ في نهاية العشرية الأولى من الألفية الثانية، هو أنك في الأولى تتابع الحدث، وتستوعب وقائعه، أما في الحالة الثانية فإنك تتعلم منه وتستخلص دروسه. وقراءة الحدث مهمة لا ريب، لكن التعلم منه قد يكون أهم. لأنك في الأولى تطل على الحاضر، وفي الثانية تتطلع إلى المستقبل، هذا إذا أحسنت استخلاص الدرس بطبيعة الحال .

مكتبة البوابة: "إيران من الداخل" للمؤلف فهمى هويدي

حياته

تخرج في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1960. التحق بقسم الأبحاث في جريدة الأهرام القاهرية منذ عام 1958. قضى في الأهرام 18 عاما تدرج خلالها في مواقع العمل إلى أن صار سكرتيراً لتحرير الجريدة. انضم منذ 1976 إلى أسرة مجلة العربي الكويتية واصبح مديرا لتحريرها. تخصص منذ عشر سنوات في معالجة الشئون الإسلامية. حيث شارك في اكثر ندوات ومؤ تمرات الحوار الإسلامي وقام بزيارات عمل ميدانية لمختلف بلدان العالم الإسلامي في آسيا وأفريقيا وتولى التعريف بها في سلسلة استطلاعات مجلة العربي.[1]

مكتبة البوابة: "إيران من الداخل" للمؤلف فهمى هويدي

نبذة عن المؤلف

فهمي هويدي كاتب ومفكر إسلامي مصري ، يعد من أبرز المفكرين الإسلاميين المعاصرين ، كرس معظم مجهوداته لمعالجة إشكاليات الفكر الإسلامي والعربي في واقعنا المعاصر ، داعياً إلى ترشيد الخطاب الديني ، ومواكبة أبجديات العصر ، له مقالات عديدة نشرتها صحيفة الأهرام المصرية على مدار فترة طويلة ، وهو حاليا من الكتاب الدائمين في "جريدة الشروق الإلكتروني" ، كما تنشر مقالاته وأعماله في صحف عربية عديدة مثل جريدة الشرق الأوسط.

من مؤلفاته

القرآن والسلطان –ط2- 1402هـ –دار الشرق.

مواطنون لاذميون –ط2- 1410هـ –دار الشروق.

تزييف الوعي – دار الشروق.

حتى لا تكون فتنة – ط1- 1410هـ –دار الشروق.

إحقاق الحق –ط1 –1414هـ –دار الشروق.

التدين المنقوص.

المفترون –ط1 –1416هـ –دار الشروق.

مصر تريد حلاً –ط1- 1418هـ –دار الشروق.

إيران من الداخل –ط3 – 1408هـ –مركز الأهرام للترجمة والنشر.

الفتنة الكبرى –ط1991م –الفائز بجائزة علي وعثمان حافظ!

حدث في أفغانستان.

المسلمون في الصين.

أزمة الفكر الديني.

العرب وإيران.

أزمة الوعي الديني.

المقالات

يكتب فهمي هويدي مقالات في عدة صحف ومجلات؛ وهي على سبيل المثال:

1- جريدة الوطن الكويتية.

2- جريدة الشرق الأوسط.

3- جريدة الأهرام.

4- مجلة العربي الكويتية.

5- مجلة المجلة.

6- مجلة الحرس الوطني السعودية.

7- مجلة النور الكويتية.

8- مجلة المسلم المعاصر.

9- مجلة البنوك الإسلامية.

10 مجلة الموقف اللبنانية.

11- مجلة المختار الإسلامي.

ومن مقالاته:

عدوان إسرائيلي جديد على مصر، صحيفة الشروق، 30 أكتوبر 2012

دعوة للتحقيق في غارة إسرائيل على الغاز المصري، صحيفة الشروق، 6 نوفمبر 2012.

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