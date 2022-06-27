مكتبة البوابة: "التهذيب الإيجابي في تربية الأطفال" بعد أن انتشر مصطلح "التربية الإيجابية" في السنوات الأخيرة، تم تداول مبدأ أن العقاب الصحي للطفل وحتى سن أربعة أو خمسة سنوات، يتمثَّل في "كرسي العقاب" وقيل أن كرسي العقاب أو غرفة العقاب هو الحل الأمثل لعلاج عناد الأطفال الذين يرفضون إطاعة الأوامر، وتم استخدام هذا الأسلوب على مدار السنوات الفائتة كعقاب "إيجابي"، ولكن يجيء هذا الكتاب ليهدم هذه الفكرة من جذورها، ويبين كيف أن هذا العقاب يضر بنفسيَّة طفلك ومستقبله. ويضع لنا مفاهيم أخرى غاية في الأهمية.

يعد الكتاب ضمن السلسلة الأكثر مبيعًا في مجال التربية الإيجابية للأطفال في كل فئاتهم العمرية. كما يعد من أهم الكتب التي تتحدث عن مفهوم تحويل العقاب إلى نتيجة إيجابية لدى طفلك. ومن أفضل الكتب التي تقدم دراسة تفصيلية لمفهوم الاستراحة التأديبية المستحدث.



مكتبة البوابة: "التهذيب الإيجابي في تربية الأطفال"

في هذا الكتاب:



- تعريف جديد تقرأ عنه لأول مرة عن مفهوم ما الاستراحة التأديبيَّة الإيجابية.

- أدوات عقلية لتجنب الصراع مع طفلك وترويض عناده بالشكل الأمثل.

- أدوات فعلية لإيضاح معنى العواقب الكارثية لمعاملة طفلك بطريقة الصياح والتعنيف.

- فهم الفرق بين الثواب والعقاب وتأثير كل منهم على طبيعة الطفل في المستقبل.

كما يشرح هذا الكتاب طريقة التربية السليمة البديلة لطرق العقاب المغلوطة بالتفصيل، مدعمة بأمثلة متنوعة لما تواجهه مع طفلك كل يوم.

الكتاب متوفر على موقع دار دون www.dardawen.com

مكتبة البوابة: "التهذيب الإيجابي في تربية الأطفال"

عن دار دون

تأسست عام ٢٠٠٨ كأول دار نشر شابة مستقلة بالكامل تعمل في انتاج الكتب الثقافية والمعرفية المهتمة بالشباب والقراء العرب

تعتبر الدار هي الأولى عربيا في الانتشار عبر شبكات التواصل الاجتماعي

تصنف الدار ضمن أهم وأفضل دور النشر المصرية، وفازت عام ٢٠١٩ بتكريم اتحاد الناشرين المصريين ضمن أفضل الدور الرائدة المؤثرة في عالم النشر، وحازت على درع تكريم من اتحاد الناشرين ووزيرة الثقافة

صدر عن الدار حوالي ٣٠٠ عنوان بين الرواية بأنواعها، والكتب الفكرية والمعرفية

حازت الدار على ١٠ جوائز في الشعر والقصة والرواية في عدة دورات لجائزة ساويرس الثقافية أحد أهم الجوائز الأدبية في مصر

تتصدر الدار قوائم الاكثر مبيعا في عالم الكتب بمصر وبعض العواصم العربية،

على مدار سنوات ظلت اصدارات الدار تحتل قوائم الاكثر مبيعاً

في عام ٢٠١٨ اتجهت الدار لمشاريع الترجمة من اللغات المختلفة فقامت بترجمة أعمال حازت بإعجاب الجمهور، وتم تقديم تلك الاعمال بصورة مبهرة ومناسبة للقاريء العربي وخاصة الشباب

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