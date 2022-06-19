مكتبة البوابة: "السيدة الزجاجية" للكاتب عمرو العادلي في «السيدة الزجاجية» تبدو الحياة غير عادلة في أوقات كثيرة، لكن «ثومة» تقرر تحدي ظروفها... فهل تسحقها الأيام أم تنجح في ترويض العالم من حولها؟

مكتبة البوابة: "السيدة الزجاجية" للكاتب عمرو العادلي

عن الرواية



في روايته الجديدة، يتبع عمرو العادلي رحلة «ثومة» التى لم تفق بعد من آلام الولادة لتجد المولود طفلًا برأس كبير.

بأسلوب مُتدفق، يأخذنا المؤلف إلى عدة عوالم متباينة؛ عالم السيرك بما فيه من سحر، عالم الصيد بما فيه من صراع، عالم الزراعة بما فيه من أمل، وعالم المصانع حيث لا مكان لضعيف أو مُتكاسل.

يروى لنا المؤلف رحلة مشوار البطلة ، مازجًا بين عالم غريب وبين واقع تلمسه من حولك أينما نظرت؛ بداية من زوج الأم الذي يرى أنها خُلقت بلا فائدة، مرورًا بنساء بلا حيلة يحاولن «المعافرة» ورجال يبحثون عن رجولتهم المنسحقة، حتى تصل «ثومة» إلى خص بوص تظن أن فيه الأمان المفقود.

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