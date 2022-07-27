مكتبة البوابة: "بوتين صراع الثروة والسلطة" الصادر عن دار نهضة مصر عام 2016 يبدأ بحكاية تاريخ "الاتحاد السوفيتى" فى لحظات "الترنح" على يد "جرباتشوف" وبالتحديد منذ انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 فيما يعرف بسياسات جورباتشوف الإصلاحية، أما "بوتين" فيظهر فى منتصف الفصل الثانى بعد أن ذكر الكتاب كثيرا من التداخلات والفساد والضعف الذى تخبط فيه الساسة، ظهر صامتا كما يليق بالمنقذ المنتظر، كى يعيدنا لمفهوم الرجل القوى، والرجل القوى يكون على قدر إحساسه بالخطر. وكذلك توليه المسئولية ومواجهة الشيشان، ثم انتخابه رئيسًا للجمهورية عام 2005 وصراعه مع اليهود من رجال الأعمال وأصحاب القنوات، وكيف نجح في إعادة روسيا إلى مصاف الدول التي يعمل لها حساب بعد أن ظن الجميع انتهاء دورها في العالم.

مكتبة البوابة: "بوتين صراع الثروة والسلطة"

عن الكتاب

يبرز الكتاب معارك "بوتين" مع أبرز رموز طواغيت المال "الأوليجاركيا" وغالبيتهم كانوا من اليهود، خاصة بعد أن صرح أحدهم بأنهم "نجحوا فى استئجار النظام الذى يخدم ويحمى مصالحهم" وهو ما اعتبره "بوتين" إهانة لا تغتفر، والكتاب توقف طويلا عند دور اليهود كطائفة سياسية وليست دينية، فى التلاعب بأقدار ومصائر الروسيين.

مكتبة البوابة: "بوتين صراع الثروة والسلطة"

معركة بوتين مع اليهود

كما يرصد سامى عمارة أيضا معارك "بوتين" مع أقطاب الإعلام وقياصرته، وكذلك صراعه مع الحركات الانفصالية فى الشيشان وشمال القوقاز، ويهتم كثيرا بسياسة بوتين الخارجية والأزمة الأوكرانية. ولا ينسى التطرق لقصة أول وطن لليهود في شبه جزيرة القرم، التي كانت تابعة لدولة أوكرانيا، قبل أن يستعيدها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2014، لتظل في بؤرة الأحداث العالمية مع اندلاع الحرب الروسية والأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.

ويسرد ملابسات محاولات واشنطن لشراء شبه جزيرة القرم، لتحويلها إلى وطن قومي لليهود بدلا من فلسطين في عشرينيات القرن الماضي، كما تطرّق إليها الكاتب اليهودي الروسي الشهير ليونيد مليتشين في كتابه الصادر عام 2005، بعنوان "لماذا أنشأ ستالين إسرائيل؟"

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